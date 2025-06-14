許美華頻道》全球積極備戰 台灣避戰要靠大罷免

美國、日本就不用說了，整天拖著亞太盟友在軍推演習，模擬對戰國家直指中國；歐洲國家尤其北歐，更是在俄侵烏之後全民警戒，連德國政府都開始公開喊備戰，講明目標就是俄羅斯、中國。

◎ 許美華

看到河道上開始熱烈討論備戰，真的很感動；因為我一直相信，只有備戰，才能止戰。

其實，不只台灣，最近全世界主要國家都在備戰狀態。

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美日與亞太盟友軍推演習，模擬對戰國家直指中國。圖為美日澳菲4國船艦去年舉行聯合演習。（法新社檔案照）

美國、日本就不用說了，整天拖著亞太盟友在軍推演習，模擬對戰國家直指中國；歐洲國家尤其北歐，更是在俄侵烏之後全民警戒，連德國政府都開始公開喊備戰，講明目標就是俄羅斯、中國。

就在台灣民間開始討論備戰的氣氛下，最近脆上詭異巧合的出現許多公版發文，洗一波投降失敗主義，意思是「寧願被中國統一、寧願失去言論自由，也不願自己跟身邊的人死在戰場。」

網友在社群平台 Threads 發文警告，表示又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。（擷取自Threads@chibc_）

這種論調最大的目的，就是要瓦解台灣人的抵抗意志，要台灣不戰而降；因此他們直接跳過這個最可能的現實情境：

「如果台灣沒有內應，全民團結、備戰，中國就不敢輕啟戰端，打台灣的可能性就會大幅降低」。

如果侵略台灣將面對全民誓死抵抗，加上國際制裁、美日等國盟友反制，中國在開戰前必須擔憂更多，這種簡單道理，不需要什麼軍事專家就可以知道。

至於那些在台灣一直喊「增加國防、加強備戰就是挑釁」的人，基本上不是膽小的投降仔，就是背骨的敵人內應。

沒有人喜歡打仗，但是和平不是跪求來的。

誰最想要台灣人放棄備戰？就是想要併吞你的惡鄰中國。

只有積極備戰，才能遏止侵略者的野心。

大罷免就是清除國會內應；大罷免就是備戰！（資料照）

大八免就是清除國會內應；大八免就是備戰！

台灣人，全民備戰起來！

#120萬封給台灣的情書

#大八免救台灣

#大八免慧成功

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書





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