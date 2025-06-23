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自由開講》巧合太多，就不再是巧合：談陳玉珍的經歷與政治功能

2025/06/23 19:00

◎ 嶼明

2025年5月，一名來自中國就讀於哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）的蔣雨融，在畢業演講中提及「人類命運共同體」——這個由習近平提出、被中共寫入黨章與憲法的核心政治語彙。這番言論引發熱議，也再次提醒我們：哈佛這所全球名校，在過去數十年中，早已成為中共高階幹部的主要進修基地，被外界戲稱為「海外黨校」並非無的放矢。

中國籍學生蔣雨融在哈佛大學畢業致詞中，提及「人類命運共同體」。 （美聯社檔案照）中國籍學生蔣雨融在哈佛大學畢業致詞中，提及「人類命運共同體」。 （美聯社檔案照）

更值得關注的是，來自台灣的金門立委陳玉珍，同樣也進入哈佛甘迺迪學院進行研修，她曾將中共的「統戰」稱作「交朋友」，並大力倡導金廈融合。當這些看似無關的現象逐漸串連成網，當「巧合」開始一再重現，我們就不得不問：這些行為與背景，是否已構成一種態度、一種手段，甚至一種潛在的政治目的？

台灣政治人物與中國之間的關係從來不是非黑即白的問題，但有些人的經歷與行為，累積到某個臨界點時，已經無法再用「只是巧合」輕描淡寫。金門立委陳玉珍，就是這樣一個案例。

國民黨立委陳玉珍。（資料照）國民黨立委陳玉珍。（資料照）

一、從北京大學到金門立委：親中背景的奠基

陳玉珍曾於1996年獲中國政府頒發「國家教育會獎學金」，進入北京大學法學院攻讀碩士。這並不是普通的留學，而是由中共出資、制度性納入中國官辦教育網絡之中。從那一刻起，這段經歷就無法脫離政治意涵。她不僅是學術受惠者，更被視為中國官方選中的「友善對象」。這段背景是否意味被操控？未必。但它至少意味：在她的生命履歷中，已種下了與中國政權深度交織的根。

二、地方代言人還是統戰樣本？金門政策的傾斜

擔任金門立委以來，陳玉珍的所有主張與行動幾乎無一例外傾向「深化金廈融合」：主張開放陸資、陸勞、陸建設進入金門；稱統戰是「交朋友」，淡化其政治風險；力推金門作為「兩岸和平試驗區」，以離島身分繞過中央制度。

這些立場，與中共對台「以小帶大、以邊破中」的戰略幾乎完美契合——離島先行、制度鬆動、經濟綁架、政治同化。

三、哈佛真的只是進修嗎？從「全球名校」到「海外黨校」的轉化歷程

若我們只從表面來看，赴哈佛進修似乎是一段光彩的資歷，是拓展國際視野、接觸全球治理的典型路線。陳玉珍於2017年赴哈佛甘迺迪政府學院參與短期公共政策課程，也一度被包裝為「放眼國際」的象徵。然而，若將這段經歷放進哈佛與中國政府長年互動的脈絡來看，就顯得不那麼單純了。

陳玉珍於2017年赴哈佛甘迺迪政府學院參與短期公共政策課程，也一度被包裝為「放眼國際」的象徵。圖為哈佛大學。 （法新社檔案照）陳玉珍於2017年赴哈佛甘迺迪政府學院參與短期公共政策課程，也一度被包裝為「放眼國際」的象徵。圖為哈佛大學。 （法新社檔案照）

根據《天下雜誌》的報導，自1980年代起，哈佛甘迺迪學院就開始接受中國留學生，並在1990年代後進一步成為中共幹部的培訓基地。1998年甚至啟動一項針對中共中高層的獎學金計畫，每年提供約20位高階官員赴美學習公共管理、政策設計與西方治理模式。這些人回到中國後，往往晉升為政策制定的核心幹部，如李源潮、劉鶴等都出自該學院。

這樣的系統性安排，讓哈佛甘迺迪學院在中國內部被戲稱為「海外黨校」——不僅是笑話，也是一種政治現實的提煉。它象徵的是中共對西方治理模式的選擇性學習，以及透過教育外交塑造政治菁英的潛移默化。在這樣的背景下，台灣民選立委的進修選擇，若與中共幹部高度重疊，就不能僅以「學習無罪」四字草率帶過。當一所學院的功能已不只是知識傳遞，而是結合統戰、影響力與長期佈局工具，那麼任何進出其中的人，就難以與其政治功能完全脫鉤。

我們當然不能武斷說陳玉珍即因此「被招募」、「受操控」，但她的這段經歷與她一貫的親中政治立場、擁抱金廈融合論述，共構出一種結構性重疊的「風格連貫性」。這不是陰謀，而是趨勢。當太多巧合指向同一個方向，問題就不在她是否主觀親中，而在於她所體現出的「代理效應」早已內建於制度之中——她可能已無需接受命令，就自動完成了預設的功能模組。

四、制度內的統戰載體：功能與結果才是真相

陳玉珍等17名藍委，去年4月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（圖取自網路）陳玉珍等17名藍委，去年4月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（圖取自網路）

或許陳玉珍從未自認是中共代言人；或許她真心相信「和平發展」、「金門優先」。但政治不是看動機，而是看功能。當她的話語與行動，從法案到演說、從媒體到立院質詢，幾乎都在削弱台灣中央政權的治理正當性、呼應中國對台「和平統一」的敘事框架，那她的角色，實質上已經變成了制度內的「統戰載體」。

五、結語：從巧合到趨勢，我們該看清什麼？

「巧合太多，就不是巧合，而是趨勢。」我們不需要陰謀論，也不必貼標籤，但我們必須對現實保持警覺——當一位民選立委，行為重心長期偏向敵對政權的戰略目標，那麼她的政治功能，無論主觀意圖為何，都值得社會集體檢視與問責。

這不只是關於陳玉珍個人，而是關於台灣民主制度能否有效辨識與因應滲透性風險的能力。

（作者為開業建築師）

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