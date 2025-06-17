自由開講》遼寧艦進入日本EEZ：挑戰國際秩序的危險信號

◎ 宗介

近日，日本防衛省公開指出，中國遼寧號航空母艦戰鬥群首次進入日本專屬經濟區（EEZ），並在距日本南鳥島西南約300公里海域展開包括戰機的軍事演習，這一挑釁行為，不僅違反國際海洋法規範，更凸顯中共日益擴張的軍事野心與不負責任的強權行徑。

中國遼寧號航艦現蹤第二島鏈。（法新社檔案照）

中共以「提升作戰能力」和「遠距行動」為藉口，不斷加強在周邊海域的軍事存在，試圖藉此震懾鄰國、扭曲區域安全態勢，這種粗暴的軍事展示，不僅激化地區緊張，還嚴重破壞了本應尊重的國際秩序與主權界限，面對這樣的霸權行徑，鄰近國家無不深感憂慮，區域和平穩定正遭受嚴重挑戰。

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中共的軍事擴張不僅是對日本主權的直接挑釁，更是對整個亞太地區和平的公然威脅，這種以武力恫嚇為手段的政策，暴露出其試圖用強權取代規則的野心，與國際社會追求和平共處的普世價值背道而馳。

台灣身處亞太緊張局勢中心，更需警醒中共的此類行動背後的威脅本質，唯有堅守自由民主的價值，強化自身防衛能力，並積極與國際社會合作，才能有效抵禦中共的軍事擴張與威脅，維護區域的和平穩定。

面對中共日益囂張的軍事挑釁，國際社會必須齊聲譴責，敦促中共停止此類破壞國際秩序的行為，尊重鄰國主權，回歸和平對話的正軌，唯有如此，亞太地區才能迎來真正的安全與繁榮。

（作者為研究生）



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