晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》現在幾點？

草包如館長所不知道的是，即使在他說謊時，依舊揭露出共產黨統治的本質，這是中共利用草包統戰的困境。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/06/15 19:00

◎ 沈榮欽

館長說到上海要調時差，雖然盡顯草包特質，不過也揭露一個問題：為什麼中國只有一個時區？

美國有9個時區，俄羅斯高達11個時區。但同樣是大國，為什麼中國只有1個時區？（取自貼文）美國有9個時區，俄羅斯高達11個時區。但同樣是大國，為什麼中國只有1個時區？（取自貼文）

加拿大有六個時區，其中內地五個。美國有九個時區，其中內地四個。俄羅斯最多，有高達十一個時區。但同樣是大國，為什麼中國只有一個時區？

1918 年，北洋政府曾根據地理時區建議五個標準時區，北洋政府垮台後，國民黨主導的中華民國蕭規曹隨，依舊使用五個時區，但是沒有嚴格執行，各地有時會用適合自己作息的時區。

等到中華人民共和國建立之後，中國共產黨為了全國統一的政治象徵，硬是抹除較科學的五個時區，改為遵循北京的統一時區。從日常時間上對新疆和西藏等地壓迫，強迫向北京看齊，時時提醒北京的控制力。

這種因政治強迫的時區造成新疆西藏等地的不便，例如在夏季，新疆日出可能要到上午 9:30 之後，而太陽可能一直懸到深夜。所以有時新疆人表面上用北京時間，但日常生活又用另一種時間，和北京差了兩個小時，人們的作息根據這個時間，火車和政府機構則用北京時間。

網紅館長。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）網紅館長。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

草包如館長所不知道的是，即使在他說謊時，依舊揭露出共產黨統治的本質，這是中共利用草包統戰的困境。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書