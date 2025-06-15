沈榮欽國際視野》現在幾點？

草包如館長所不知道的是，即使在他說謊時，依舊揭露出共產黨統治的本質，這是中共利用草包統戰的困境。

◎ 沈榮欽

館長說到上海要調時差，雖然盡顯草包特質，不過也揭露一個問題：為什麼中國只有一個時區？

美國有9個時區，俄羅斯高達11個時區。但同樣是大國，為什麼中國只有1個時區？（取自貼文）

加拿大有六個時區，其中內地五個。美國有九個時區，其中內地四個。俄羅斯最多，有高達十一個時區。但同樣是大國，為什麼中國只有一個時區？

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1918 年，北洋政府曾根據地理時區建議五個標準時區，北洋政府垮台後，國民黨主導的中華民國蕭規曹隨，依舊使用五個時區，但是沒有嚴格執行，各地有時會用適合自己作息的時區。

等到中華人民共和國建立之後，中國共產黨為了全國統一的政治象徵，硬是抹除較科學的五個時區，改為遵循北京的統一時區。從日常時間上對新疆和西藏等地壓迫，強迫向北京看齊，時時提醒北京的控制力。

這種因政治強迫的時區造成新疆西藏等地的不便，例如在夏季，新疆日出可能要到上午 9:30 之後，而太陽可能一直懸到深夜。所以有時新疆人表面上用北京時間，但日常生活又用另一種時間，和北京差了兩個小時，人們的作息根據這個時間，火車和政府機構則用北京時間。

網紅館長。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

草包如館長所不知道的是，即使在他說謊時，依舊揭露出共產黨統治的本質，這是中共利用草包統戰的困境。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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