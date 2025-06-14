自由開講》放小動物出來製造停電？請理性看待跳電事故

◎ 游宏益

上週，某縣市地方首長於市議會質詢時，拋出「政府放小動物出來製造停電」的觀點，筆者當下甚是震驚，民選首長竟在市政會議上公開倡導網友的陰謀論。網友討論能源議題時，不時會將鳥獸碰觸導致的停電，比喻成政府在供電吃緊時，派出小動物引發停電，藉以減少用電，保障供電穩定。如此荒誕不經的謬論，用意是諷刺政府對外持續宣稱台灣不缺電的說法，先不論網友的戲謔多是博君一笑，如今民選地方行政首長竟也來背書，筆者認為是有欠理性與專業。

台中市長盧秀燕於市議會質詢時，拋出「政府放小動物出來製造停電」的觀點，引發議論。（資料照）

首先，刻意製造停電來減少負載本就是一件荒唐事，以台電官網揭露的供電可靠度數據來看，2023年每戶每年停電時間約為15.225分鐘，以當年度台電總售電量2,330億度計算，除以總用戶數1,500萬戶，單一用戶平均年用電為15,533度，一分鐘用電約為0.03度，則每年因停電（15.225分鐘）損失的電量加總也僅約675萬度左右——這差不多是2024年的台中市一小時半的用電量。假設真如盧市長所說，是政府花費心力馴養數百隻野生動物，在必要時出動「支援」供電，一整年下來也了不起支撐一個半小時的用電，得不償失之餘還揹上不少業障。

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再者，鳥獸、小動物碰觸線路導致停電，是舉世各國電業皆須處理的困擾。如美國Entergy能源公司，2020年便以「風災成為停電主因，但還有自然界的其他干擾」為題發表了一篇研究，指出蛇類、鳥類、有時還有水牛等動物，是每年密西西比州成千上萬用戶停電的罪魁禍首。在2019年，該公司在密西西比州有22,000起停電是來自野獸碰觸，當中有1,200起是鳥類、600起是浣熊，但遙遙領先、位居冠軍的動物，也正好是網友戲稱「停電國家隊」製圖的愛用角色——松鼠，單單一年就引發了15,000起停電。

此外，根據日本電氣事業連合會（FEPC）發布的日本電力回顧報告，統計日本十大電力公司發生的電氣事故（以停電為大宗），2023年約有14,000起事故，當中有4,000起是外物碰觸或鳥獸引起，將近三成；另查詢東京電力PowerGrid（東電配送電子公司）官網的停電歷史資訊，在一天內發生的多起停電事故中，總會有數起停電事故，在「停電理由」那一欄清楚標明了是「樹木碰觸敝公司設備」或是「鳥獸碰觸敝公司設備」。可見鳥獸或外力碰觸造成停電，不單只有台電一間公司焦頭爛額，但觀察輿論風向與網路聲量，可能只有台電是拚了命搶修還要當冤大頭。

台電指出，外物碰觸所導致的事故性停電，部分是鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，部份是樹木或是其他外物。（台電提供）

其實，台電台中區處日前就曾補充，外物碰觸包含了鳥類、松鼠等動物誤觸，以及竹子、樹木、招牌掉落、空中不明飄落物體等。台電也特別針對防範鳥獸、樹竹碰觸及白蟻咬食電纜，今（2025）年加大辦理線路裸露部位加裝被覆罩、樹竹修剪等措施，加上紅外線檢測、低頻電纜檢測等預防性工作，致力降低停電事故發生機率。根據台電統計，台中區處轄區內2025年1~5月無預警停電約有102起，相較2021年同期的159起，降幅達36%，且逐年在改善。

台灣的電網密度與覆蓋率在全球名列前茅，尤其是末端送電給用戶的配電網，規模龐大且結構複雜，根據台電資料，目前全台約有43萬公里的配電線路、319萬根電桿、超過300萬具開關與變壓器設備，24小時不間斷服務超過1,500萬戶用戶。這套系統如同一張龐大的神經網，只要任何一處遭遇外力衝擊，都可能引發局部性的斷電。然而除了天災導致路封以外，台電的搶修幾乎沒有修超過半天以上，很多是在一小時內，甚至幾分鐘便迅速復電。以售後服務的品質來看，不分晝夜待命的台電還是值得幾分鼓勵。

除了天災導致路封以外，台電的搶修幾乎沒有修超過半天以上，很多是在一小時內，甚至幾分鐘便迅速復電。（資料照）

近期發生多起停電事件，再度引發社會對於能源議題的熱烈討論，如「缺電」、「台電經營效率」、「能源政策失誤」等聲音甚囂塵上。但如果真的是缺電，是沒辦法透過轉供或修復設備，在短時間內就完全復電。沒有人希望碰到停電，但真的停到自己家時，自我揶揄也是人之常情。至少希望，民選行政首長在議會殿堂上，對於專業議題能多以理性看待，少點陰謀論，也多一些對基層電力人員辛勞付出的理解與支持。

（作者為雪梨大學電機博士、前澳洲新南威爾斯大學未來數位電網研究員）

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