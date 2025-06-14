自由開講》罷韓五週年的時代意義

◎ 林正二

6月6日是罷免韓國瑜五週年，值此大罷免進入第三階段之際，五年前的成功罷韓，彰顯下列承先啓後的時代意義：

一、顯現台灣民主政治的完整性：雖然我國憲法規定，國人有選舉與罷免權，但五年前的罷韓是台灣人民行使罷免權讓政治人物警覺「水可載舟，也可覆舟」，其執政權力是人民所賦予，人民也可以收回。當時藍綠雙方都充分動員造勢，像在選舉一樣，顯現罷免在民主政治的重要性。

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2020年6月6日高雄市長韓國瑜遭罷免。（資料照）

二、攸關台灣民主政治的穩定性：韓剛當選市長沒多久，還未兌現對高雄市民的承諾，就違背與選民的四年政治契約，代表國民黨參選總統大位，視高雄市民如無物。如果政治人物都如此言而無信，才當選沒多久就拋棄選民，角逐更高職務，將會助長台灣政治的投機風氣，傷害責任政治的機制，破壞民主政治的穩定性。此事已給藍綠警訊，切勿中途換車。

三、台灣新政治的來臨：罷韓的一年半前，韓國瑜聲望如日中天，罷韓時信用度與民調卻跌入谷底，預示台灣新政治的來臨。罷韓成功顯示台灣人民對從政者的要求，已從網路時代的虛幻煽情，走向理性務實的方向。台灣人民已看破虛假的政治人物，在台灣共同體的價值上，塑建了踏實的新政治模式。藍綠政治人物都應以此為努力方向。

四、抗中／傾中、自由／極權的角力：韓競選時高喊「人進來、發大財」口號，強調要加強跟中國的經貿、農產品合作，讓更多中客來高雄觀光、投資，帶動高雄的發展；親中媒體與中國網軍亦強烈造神，以傾中意識拉攏選民。

習近平更因韓的當選，宣布推動「一國兩制、台灣方案」。在美國率同民主國家對抗獨裁中國，中共強行通過港版「國安法」的時候，罷韓的成功一定程度顯示，台灣人民抗中護衛民主與支持獨裁中國力量成長興衰的對比。

高雄市長韓國瑜罷免投票出現壓倒性的同意票，外界認為，北漂青年返鄉投票功不可沒；圖為投票前一天傍晚台鐵台北車站南下月台現人潮。（資料照）

五、新生代的政治影響力：高雄年輕人在北部等各地就讀、就業者甚多，當年返鄉投票的年輕人很多，對罷免成功有決定性的影響力，已成為新生代未來對台灣政治影響力的觀察指標。

當年罷韓的成功與否，攸關台灣民主政治的健全發展。面對接下來的第三階段罷免投票，五年前高雄市民成功的罷韓，可作為大罷免文宣重要的參考資料，期能啟發台灣人民踴躍投票，罷掉不忠於國家與人民的不適任藍委，讓台灣的民主政治能正常進行，台灣能永續發展。

（作者從事政治評論）

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