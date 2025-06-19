自由開講》核電非萬靈丹 台灣能源轉型更具競爭力

◎ 宗正直言集

當前社會各界高度關注能源議題，但科學理性的討論才是共創美好未來的基礎，民眾眼睛雪亮，那些別有用心者的臆測之詞與情緒性語言攻擊，反而證明執政當局的專業與能力已經讓他們無法理性論述與討論。

尤有甚者，近日有舊時代官員公開發言主張台灣廢核會導致電價飆升與產業出走，但數字會說話，事實卻正好相反！

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台灣核電機組依計畫除役後，我們可以發現原來經濟部早已預先規劃建置替代電源。2024年包括大潭、興達與台中新燃氣機組等共計新增481萬瓩電力，已遠高於核三廠95萬瓩的除役容量。一般民眾也能明顯親身體會，自從經濟部長郭智輝上任後，雷厲風行，有感施政，供電反而更趨穩定，並未因核電陸續退場而影響全民跟產業用電。

因應台灣核電機組依計畫除役後的電力缺口，經濟部早已預先規劃建置替代電源，供電反而更趨穩定。圖為經濟部長郭智輝。（資料照）

因此，特定黨派與政客所謂「電價5至7元、企業出走」的說法，更與現實落差甚大。目前台灣工業電價為4.27元／度，民生電價2.77元／度，均低於鄰近競爭國甚多。近來NVIDIA設立亞洲總部於台灣、AMD擴大在台布局、台積電宣布持續投資，皆在在顯示產業對台灣供電與環境仍具高度信心。

而面對RE100綠電壓力，政府推動多元創新綠能布局，包括太陽光電、離岸風電、地熱、水力與氫能等，持續增加供應彈性與永續性。非核政策並不排除新興科技，如SMR或核融合等新技術，而是強調「核安優先、核廢處理、社會共識」三大前提，這是理性與科學兼具的基本原則。

政府推動多元創新綠能布局，持續增加供應彈性與永續性。圖為離岸風電。（資料照）

因此，台灣能源轉型的關鍵，不是罔顧事實，吆五喝六，押寶下注賭核電重啟就是萬靈丹；而是，應該實實在在透過技術創新、多元布局與全球接軌，實現穩供、減碳與產業競爭力的平衡。唯有拒絕謠言惑眾式的恐懼與迷思，支持經濟部與台電公司，用科學實務為本，真正做好前瞻性的能源對策，台灣才能走出一條屬於全民美好未來的能源革新之路。

（作者為科技公司執行長）

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