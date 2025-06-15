自由開講》南韓恐將陷入「四大皆空」

◎ 于則章

在經歷半年的政治動盪後，南韓總算選出李在明成為新總統，只不過，由於李在明親中色彩鮮明，加上缺乏主流背景與執掌中央級國政的訓練，同時從他在選舉時空洞的政見來看也顯然缺乏充分準備，因而被戲稱為「三無總統」。

南韓總統李在明。（路透）

從過往的歷史經驗來看，南韓想要聯合中國來制衡朝鮮的如意算盤不但落空，而且在經濟上過度親中的結果，更造成南韓重要產業的核心技術被中國偷走，反過頭來成為南韓產業的競爭對手，導致南韓經濟每況愈下，並失去了美日等重要盟國的信任，無法加入AI與半導體聯盟，被台灣超車。

請繼續往下閱讀...

南韓的國政已經空轉了半年，內有經濟凋敝、產業欲振乏力、民主政治被架空，外有美中兩國強勢逼迫選邊站、朝鮮獲得俄羅斯軍工技術轉移後軍力大大增強等內憂外患的險境，如今南韓人居然選出一個「三無總統」，就要有國家即將陷入「經濟空、民主空、產業空、國防空」四大皆空的心理準備！

俗話說：「有一就有二，無三不成禮。」對台灣而言，前有香港為台灣示範「一國兩制」最終會有啥下場，現有南韓慷慨赴義讓台灣見識到跟中國綁在一起沈船，真的是天佑台灣！

台灣人可要好好珍惜得來不易的民主，在今年用選票罷免掉那些舔共反台仇日疑美扯台灣後腿的立委，將台灣的民主政治導向正軌，才不會重蹈南韓可能陷入「四大皆空」的後塵！

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法