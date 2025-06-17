自由開講》腦中風病人無處可轉，我們醫護撐不住了！

◎ 張怡穎

近日，嘉義長庚醫院神經內科不得不對外發布一則令人痛心的公告：從即日起，非重症的腦中風患者一律不再收治。這不是因為我們醫護人員失去了同理心，更不是醫療體系放棄了病患，而是，我們真的「沒人了，也沒力了」。

公告中說明，腦中風是分秒必爭的急症，黃金治療期僅短短幾個小時，若未及時給予適當處置，將造成不可逆的腦部損傷、終身失能，甚至死亡。然而，眼下的台灣，急性中風患者卻面臨「無院可收」的絕境。醫院前線的我們只能挑選符合大血管阻塞（如ICA、MCA）且仍有恢復潛力的重症病患收治。其餘如輕中風、影像上顯示梗塞面積過大、年紀高齡或已無生活自理能力的個案，只能遺憾地請家屬另尋他院。

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嘉義長庚紀念醫院神經內科公告：即日起，非重症的腦中風患者一律不再收治，凸顯神內醫療崩潰問題。圖為嘉義長庚醫院。（資料照）

更艱困的是，我們還不得不在夜間（晚上10點至早上7點）進一步限縮收治條件。若病人不具備「極高急救價值」，即便病情急迫，也只能拒收。不是我們冷血，而是當晚值班的神經內科醫師，經常同時要處理急診、加護病房和一般病房三線任務，體力與精神早已透支。這樣的制度，不是「快撐不住」，而是「早就崩潰」。

每天，我們接到外院急診希望轉診的電話，一遍又一遍地說著「對不起」，心中沉痛。因為我們知道，轉不過來的這一通電話，可能決定了一個家庭的命運。

醫療體制的崩壞，早已不是單一事件，請不要以為這只是個別醫院的孤立案例。這樣的景象，正在全台各地上演。神經內科的崩壞，是台灣醫療體制長年病灶所引爆的結果，而非偶然。若不正視以下四大關鍵問題，未來將會有更多的病人無處可去，更多的醫護離職離場，醫療崩潰將不再只是危言聳聽。

一、神經內科人力告急：培養困難、流失嚴重

根據衛福部2023年《醫事人力統計年報》，全台神經內科專科醫師約僅1,500人，占比不到所有專科醫師的4%。這樣的醫師人數卻要支撐每年超過三萬名新發腦中風病人，還要照顧巴金森氏症、癲癇、失智症、肌萎縮、顱內出血等各類神經重症病患，根本力不從心。

更令人憂心的是，神經內科的「後繼無人」。2024年專科醫師甄試報考人數創新低，甚至不到實習醫學生總數的5%。這不是學生懶惰，而是他們看透了這個科別的現實——高風險、高工時、低回報，還經常背負不成比例的責任壓力。訓練五、六年後，卻難以建立生活與職涯的平衡，自然乏人問津。

二、值班制度超時：過勞是制度常態，不是個人選擇

在許多中大型醫院，神經內科值班醫師一週需負擔2至3次24小時「責任制」輪班，日夜顛倒是常態。從清晨巡房、上午開會、下午會診，到深夜接中風患者判讀影像、決定是否介入處置，醫師連喘氣時間都沒有。

我們有同仁一週工時超過90小時，回家只是「補眠」，沒有生活可言。有人凌晨三點接完急診電話，立即到影像室看非顯影CT，判斷完又要趕回病房交班、處理家屬問題。這樣的制度，在醫療體制裡叫做「責任」，在一般人眼中，早已超過人力極限。

神經內科值班醫師從清晨巡房、上午開會、下午會診，到深夜接中風患者判讀影像、決定是否介入處置，連喘氣時間都沒有。示意圖。（圖擷取自shutterstock）

三、年輕醫師訓練困難：辛苦學不來、學成也留不住

神經內科的訓練非常吃重。不但要熟悉內科基礎，還得精通神經影像判讀（CT、MRI）、急救流程、重症照護與介入性治療，學習曲線高、挫折感重。但住院醫師僅有每月六、七萬薪資，要輪班、寫報告、解決家屬情緒，還被當工具人使喚，最終選擇放棄或轉科，成了無奈的常態。

一位學弟曾告訴我：「我不是怕苦，是怕再這樣下去，我人生就沒了。」這句話，讓我久久不能釋懷。

四、健保制度壓榨專業：神經內科被迫邊緣化

神經內科的介入處置、影像判讀等專業技術繁重，卻在健保制度中長期遭到低估與壓榨。以中風治療為例，一台腦部血管攝影所需耗材動輒上萬，健保卻僅給付數千元，讓醫院難以維持收支平衡。

影像判讀一張非顯影CT的健保給付可能不到500元，卻要求醫師在10分鐘內判斷病人是否可溶栓，這幾乎是以命換薪。長此以往，許多醫院選擇限制神經內科發展，甚至將之與內科合併，進一步邊緣化這個救命專科。

台灣需要的不只是更多醫師，而是更健全的制度

我們不該也不能讓神經內科成為醫療體系的孤兒。中風不是慢性病，是急重症；神經內科不是冷門科，是救命科。

面對神經內科醫療崩潰的危機，衛福部應正視並提出解方。（資料照）

我們懇請政府與衛福部重視此一危機，從以下三方面進行全面改革：

1、補助神經內科住院醫師薪資與訓練資源，提升誘因。

2、健保改革，調整給付制度，反映實際醫療成本與風險。

3、建立全國中風照護分流體系，減輕特定醫院壓力，讓資源配置更合理。

請不要等到你我至親中風時，才驚覺醫療資源空虛；請不要讓我們這群還願意站在第一線的醫師，最後一個個倒下。

這不只是醫師的哀號，這是社會的警鐘。

（作者為醫師）

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