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自由開講》除魅之後，館長依然被中國的不自由所蒙蔽

2025/06/16 08:30

◎ Touka

近日，台灣網紅館長陳之漢以「和平大使」自詡，前往中國展開直播之旅，自上海至杭州，以日常體驗視角介紹中國生活，甚至聲稱「中國不禁止翻牆」、「奶茶可以賣到800元台幣」，試圖打造一種經濟繁榮、社會友善的和平敘事。然而，這場「直播外交」卻在台灣社會掀起質疑與批判，理由並非反對兩岸交流本身，而是其選擇性忽略中國體制下的不自由現實，並不自覺地配合了中國的統戰操作。

館長陳之漢前往中國展開直播之旅。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）館長陳之漢前往中國展開直播之旅。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

館長曾高聲疾呼「中國也可以翻牆，只要付錢買 VPN」，但此番言論本身即是「除魅」後的荒謬縮影。表面上他揭穿了「中國全面封鎖網路」的絕對印象，卻不自覺暴露出另一層現實，即當一個社會的資訊自由需仰賴「暗中付費」、「迂迴技術」與「避開審查」來取得，這樣的自由本身就是偽自由。在自由社會中，自由是公民的基本權利；在極權體制中，自由卻成了黑市交易品。正是這種邏輯錯位，讓「能翻牆就是自由」的說法成為荒謬悖論。

更值得注意的是，中國國台辦迅速回應此行，公開表示「像回自己家一樣」，並稱歡迎更多台灣青年訪陸、感受「真實的中國」。館長的直播旅程從未涉及中國對台軍事威脅、香港自由的衰退、或新疆、西藏的人權議題，卻因其「無政治」外觀成為官方歡迎的樣板人物。在當下中國輿論高度審查與意識形態統一的環境下，這種由下而上的和平形象，實為精緻的政治話術包裝

此外，相較於具公職或官方身分的訪中行為已納入監督檢視機制，館長此行雖屬私人活動，卻因其影響力與媒體規模，已難以單純視為個人旅行。當中國選擇公開放大並包裝這場「和平之旅」，就不再只是個人表演，而成為一種主動承接、協助宣傳的結構性角色。

「除魅」意味著揭開表象，直視現實。即使不預設館長有政治動機，其言行依然反映出對中國資訊封鎖、言論審查、制度限制的嚴重誤判。若未能識破「自由需翻牆」這種語言陷阱，將使更多觀眾誤認「中國與台灣一樣自由」，甚至產生對威權制度的錯誤憧憬。

真正的和平並非自上而下的口號，也不是用奶茶價格或街景來包裝的視覺幻象，而是基於雙方對制度差異的誠實認識與對話能力。若無制度的對等與資訊的透明，所謂的「和平交流」終究只是一方的統戰舞台，另一方的話語自廢武功。

館長可以繼續直播，但觀眾更應學會辨識：被包裝過的日常，不等於現實；不談政治的敘事，往往最政治。

（作者為研究生）

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