晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》投票日還未定 823投罷免是假消息！

為什麼會有這樣一條假消息廣為流傳呢？連曹興誠董事長的手機都收到了。我認為，很有可能是反對罷免的勢力故意放出來的。其目的是故意誤導選民、降低投票率。
2025/06/13 21:00

◎矢板明夫

這幾天，有這樣一條假消息頻繁出現在Line群組和臉書等自媒體上：

「中選會已公告：訂於114年8月23日（星期六）上午8點至下午4點截止。為投同意罷免票與不同意罷免票」

傳播者往往是非常熱心推動這次大罷免的台派人士。下面還寫著「呼籲大家一定要出門投票」等等。

傅崐萁、黃建賓、涂權吉等三案在查對期限內皆未接獲選委會補件通知，意謂這三案預料已挺進三階投票，待中選會廿日會議進行成案宣告。（資料照）傅崐萁、黃建賓、涂權吉等三案在查對期限內皆未接獲選委會補件通知，意謂這三案預料已挺進三階投票，待中選會廿日會議進行成案宣告。（資料照）

但仔細想一想，這次大罷免還有很多個選區的第二階段還沒有通過，有很多團體還在努力地補件，中選會不可能在這個時候就發佈投票日期。

我專程上了中選會的網站去確認，並沒有發現這一條公告。所以，這是一條有人刻意杜撰、傳播的假消息。

關於真正的罷免投票日期，事實上媒體也有相關報導。中選會主委李進勇於6月12日在立院受訪時指出，中選會已決定於6月20日召開委員會進行審查，預計處理26案，如果審查結果一切合法，會盡快宣告成案。一般認為，投票日應該在7月26日，或8月2日。

中選會主委李進勇表示將於20日召開委員會進行審查，預計處理26案，如果審查結果一切合法，會盡快宣告成案。（記者塗建榮攝）中選會主委李進勇表示將於20日召開委員會進行審查，預計處理26案，如果審查結果一切合法，會盡快宣告成案。（記者塗建榮攝）

那麼，為什麼會有這樣一條假消息廣為流傳呢？連曹興誠董事長的手機都收到了。我認為，很有可能是反對罷免的勢力故意放出來的。其目的是故意誤導選民、降低投票率。

這條假消息有可能影響以下三類人的投票行動。

一、是想去投票又打算暑假出國探親旅遊的人。現在這個時期，正是制定計劃、購買機票的時期。如果誤信了假消息，就很可能選擇七月底到八月初出國，趕在8月23日之前回來。那樣的話，就可能趕不上投票了。

二、是住在外國，打算回國投罷免票的人。當這些人看到這個日期，就可能向公司請假，買機票8月23日之前回國。等他們知道真正的投票日的時候，可能已經來不及修改了。

三、住在台北等大城市，要返回花蓮等地投票的年輕人。這些人看到假消息後，可能調整假期，事先預購回家鄉的車票等等。

再說一次，「8月23日投罷免票是假消息！假消息！假消息！」請轉告家人朋友，千萬不要上當。

#矢板明夫

編按︰8月23日是重啟核電公投案投開票日

（作者為日本在台新聞工作者與作家）
本文經授權轉載自矢板明夫臉書


不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書