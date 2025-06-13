矢板明夫觀點》投票日還未定 823投罷免是假消息！

為什麼會有這樣一條假消息廣為流傳呢？連曹興誠董事長的手機都收到了。我認為，很有可能是反對罷免的勢力故意放出來的。其目的是故意誤導選民、降低投票率。

◎矢板明夫

這幾天，有這樣一條假消息頻繁出現在Line群組和臉書等自媒體上：



「中選會已公告：訂於114年8月23日（星期六）上午8點至下午4點截止。為投同意罷免票與不同意罷免票」

傳播者往往是非常熱心推動這次大罷免的台派人士。下面還寫著「呼籲大家一定要出門投票」等等。

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傅崐萁、黃建賓、涂權吉等三案在查對期限內皆未接獲選委會補件通知，意謂這三案預料已挺進三階投票，待中選會廿日會議進行成案宣告。（資料照）

但仔細想一想，這次大罷免還有很多個選區的第二階段還沒有通過，有很多團體還在努力地補件，中選會不可能在這個時候就發佈投票日期。

我專程上了中選會的網站去確認，並沒有發現這一條公告。所以，這是一條有人刻意杜撰、傳播的假消息。

關於真正的罷免投票日期，事實上媒體也有相關報導。中選會主委李進勇於6月12日在立院受訪時指出，中選會已決定於6月20日召開委員會進行審查，預計處理26案，如果審查結果一切合法，會盡快宣告成案。一般認為，投票日應該在7月26日，或8月2日。

中選會主委李進勇表示將於20日召開委員會進行審查，預計處理26案，如果審查結果一切合法，會盡快宣告成案。（記者塗建榮攝）

那麼，為什麼會有這樣一條假消息廣為流傳呢？連曹興誠董事長的手機都收到了。我認為，很有可能是反對罷免的勢力故意放出來的。其目的是故意誤導選民、降低投票率。

這條假消息有可能影響以下三類人的投票行動。

一、是想去投票又打算暑假出國探親旅遊的人。現在這個時期，正是制定計劃、購買機票的時期。如果誤信了假消息，就很可能選擇七月底到八月初出國，趕在8月23日之前回來。那樣的話，就可能趕不上投票了。

二、是住在外國，打算回國投罷免票的人。當這些人看到這個日期，就可能向公司請假，買機票8月23日之前回國。等他們知道真正的投票日的時候，可能已經來不及修改了。

三、住在台北等大城市，要返回花蓮等地投票的年輕人。這些人看到假消息後，可能調整假期，事先預購回家鄉的車票等等。

再說一次，「8月23日投罷免票是假消息！假消息！假消息！」請轉告家人朋友，千萬不要上當。

#矢板明夫

編按︰8月23日是重啟核電公投案投開票日



（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書







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