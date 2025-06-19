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自由開講》中國的「四海連動」：軍事試探與國際警訊

2025/06/19 19:00

◎ 宗介

中共近期在黃海、東海、台海與南海四大戰略海域頻繁出動軍機與艦艇，進行所謂「四海連動」的軍事活動，不僅是對區域和平的極限施壓，更暴露其企圖突破第一島鏈、掌控西太平洋的野心，從海空聯訓、登陸演習，到無證漁船越界與灰色地帶襲擾，中共正在以「備戰」之名，推進「破局」之實，試圖重塑區域秩序，削弱國際規則的效力，此現象不可視為單純的台海議題，而應從整個印太戰略防線的角度，予以高度關注與回應。

中共正在以「備戰」之名，推進「破局」之實。圖為中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共正在以「備戰」之名，推進「破局」之實。圖為中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

透過近期中共在香格里拉對話前夕釋放軍事訊號，我們看見其並非缺席輿論戰，而是選擇以武力動作替代語言交鋒，意圖在區域安全話語權上創造「武力先聲」；此外，北京同時強化法律戰與內海化戰略，透過軍事常態化襲擾，來逐步模糊、侵蝕既有的國際海權規則，這不僅對韓國、菲律賓等鄰國構成壓力，也對整體國際法治秩序構成威脅。

共軍航艦近日分別於南海、東海等第一島鏈海域周邊蠢動，被解讀為中共將舉行大型挑釁性軍演的前兆；美軍「華盛頓號」（CVN-73）航艦（見圖）打擊群緊盯共軍動態。（取自U.S. 7th Fleet臉書）共軍航艦近日分別於南海、東海等第一島鏈海域周邊蠢動，被解讀為中共將舉行大型挑釁性軍演的前兆；美軍「華盛頓號」（CVN-73）航艦（見圖）打擊群緊盯共軍動態。（取自U.S. 7th Fleet臉書）

台灣正處於這條印太防線的關鍵節點。無論是巴士海峽或宮古海峽，一旦中共成功突破，將形同打開前往西太平洋的戰略門戶，對區域盟邦與全球供應鏈安全帶來難以預料的後果，正因如此，全球民主國家應認清此種「極限式施壓」背後的戰略真意，不應再以經濟或地緣現實作為妥協的理由，而應以堅實的聯防架構、共識外交與國際規則重申，共同防堵中共對區域穩定的挑戰。

面對這場來自中共的多域進逼，台灣既是前線，也是試金石，我們必須更加堅定自我防衛意志，強化全民韌性，並與理念相近國家攜手合作，以法律、資訊與戰略行動，捍衛自由開放的印太秩序，唯有看清中共的「準備」不等於「能力」，正視其「擴張」遠超過「防衛」的本質，我們才能在亂世中守住和平的可能。

（作者為研究生）


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