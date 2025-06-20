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自由開講》中共兩大造假中央農場 持續擾台

2025/06/20 15:00

◎ 愚工

近來「我寧願被中國統一」的文章在社群流傳，引發認知作戰疑慮。這種鼓吹「讓中國來統治好棒棒」的論述，其實是中共「大軍未動，政治解放台灣先行」戰略的冰山一角。

網友在社群平台 Threads 發文警告，表示又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。（擷取自Threads@chibc_）網友在社群平台 Threads 發文警告，表示又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。（擷取自Threads@chibc_）

中共二十大的報告指出，「講好中國故事、傳播好中國聲音，展現可信、可愛、可敬的中國形象，提高國家影響力」。與此同時，中共官方連年舉辦「講好中國故事，創意傳播國際大賽」的活動，參賽者為了比賽而熟讀官方論述，「我寧願被中國統一」這類的範本風起雲湧。

為了「提高中國影響力」，衍生的產品是「假消息」這樣的黑心產品。2024年9月29日，《世界新聞報》「中國虛構媒體與受訪人，用假新聞爭奪全球影響力」的文章指出，中國的認知戰已引起華府情報分析官和決策官員的注意。這項行動的關鍵策略是偽裝成合法的新聞網站，發布親中的報導，這些報導通常與北京的官方聲明和立場吻合。

中共二十大的報告指出，講好中國故事、傳播好中國聲音 …。圖為中共二十大開幕。（歐新社檔案照）中共二十大的報告指出，講好中國故事、傳播好中國聲音 …。圖為中共二十大開幕。（歐新社檔案照）

眾所周知，中共政府有兩座國營的造假農場，上述製造「假消息」產生中國影響力的任務由中共中宣部負責；另一座國營造假農場「製造假數據」則由中共國家統計局負責。

吾人由一則中國特色腦筋急轉彎可看出端倪：「有個人口袋裡明明只有三百元，卻東拉西扯，引經據典掰成三萬元」，這個人是誰？答案就是「中國國家統計局」。例如，河南省2022年的官方GDP數據是61345.1億元，2023年，河南省GDP是59132.39億元，顯然同比增長為-3.6%。

但為了確保黨「偉光正」形象，河南省政府宣稱「2023年以來，河南著力提升數據質量…。經最終核實，2022年，河南省GDP為58220.13億元」。這樣一來，2023年，河南全省的GDP增量就由負轉正了。

中國順口溜，「村騙鄉，鄉騙縣，一路騙到國務院」點出官方造假的文化，國人解讀來自中共的消息與數據，須特別謹慎。

（作者業商）


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