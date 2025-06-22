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自由開講》刀鋒之內：當「銳實力」化作日常，民主在猶豫中滲血

2025/06/22 19:00

◎ 劉哲廷

在這個戰爭不需要開火的年代，社群演算法、文化論壇、匿名金流，正悄悄重塑我們對真相與自由的想像。這種權力不是蠻橫的「硬實力」，也不是迷人的「軟實力」，而是一把藏在禮貌與合約之下的刀－－「銳實力」（sharp power）。

在這個戰爭不需要開火的年代，社群演算法等，正悄悄重塑我們對真相與自由的想像。圖為社群平台「TikTok」與「小紅書」。（路透檔案照）在這個戰爭不需要開火的年代，社群演算法等，正悄悄重塑我們對真相與自由的想像。圖為社群平台「TikTok」與「小紅書」。（路透檔案照）

它不直接打擊疆界，而是穿刺信任；不是讓你反對，而是讓你麻木。最終，它讓整個民主體制在疑懼與疲憊中，自己倒下。

◎銳實力的技巧，不在高明，而在我們的習慣

我們以為這世界是開放的：大學可以自由研究，媒體可以自由發聲，選舉可以自由競爭。但正是這些制度的「開放性」，給了銳實力下手的機會。

它透過資金、合作、文化交流進入我們的生活，說自己來幫忙、來投資、來交朋友。然後，在大學裡讓你不敢寫批判中國的論文，在媒體裡要求你淡化台灣主體意識，在選舉裡用暗黑金流支持混淆立場的候選人。你不一定看得見這隻手，但你感受到氣氛變了：報導不再尖銳、教材不再深刻、辯論不再動人。

這不是專制的暴力，而是民主的疲弱。銳實力的成功，建立在我們對「方便」的依賴上，對「中立」的誤解上。當我們開始對不說真話感到「比較安全」，銳實力就已經得逞。

◎台灣：前線，不是比喻

在台灣，銳實力不是理論，是日常。2018年九合一選舉，Line群組與YouTube頻道爆出「民進黨操控疫情」「美國將拋棄台灣」等陰謀論。這些訊息並非偶然，許多來源直指中國網軍。

媒體也遭滲透。有地方電視台收取中國資金，在報導中輕描淡寫中國威脅，鼓吹「兩岸一家親」。這不是新聞，是潛行的政治工程。

在台灣，銳實力不是理論，是日常。網軍操弄的假訊息滿天飛。示意圖。（路透檔案照）在台灣，銳實力不是理論，是日常。網軍操弄的假訊息滿天飛。示意圖。（路透檔案照）

更隱密的是學術滲透。孔子學院以文化推廣為名，在台灣校園設點，對研究方向與言論內容進行審查與控制。曾有教授坦言：「拿了那筆合作經費，學術自由的邊界，就不是我能決定的了。」

這不是你我可以置身事外的「中國問題」，而是民主社會該如何自保的生存問題。

◎自我審查，不是溫柔，而是放棄

銳實力最成功的時刻，不是它控制了什麼，而是你「主動避談」。不講六四、不談台獨，不是不知道，而是覺得「這樣比較省事」。這才是民主最深層的危機：不是外敵太強，而是我們太疲倦。

民主不是天生免疫，它會被新聞拖累、被輿論左右、被選民厭煩。但它還有一個最後的本錢：修復的能力。只要還有人願意去辨識訊息、揭穿幻覺、拒絕方便的謊言，它就不算輸。

銳實力最成功的時刻，不是它控制了什麼，而是你「主動避談」。不講六四、不談台獨，不是不知道，而是覺得「這樣比較省事」。（美聯檔案照）銳實力最成功的時刻，不是它控制了什麼，而是你「主動避談」。不講六四、不談台獨，不是不知道，而是覺得「這樣比較省事」。（美聯檔案照）

◎面對銳實力，我們不只是守，而是要改

我們需要資訊素養，不是叫你不看網路，而是教你怎麼看、怎麼問。需要學術與媒體的獨立性，不是口號，而是要在資源分配上給出真正的選擇。需要制度設防，不是封鎖異聲，而是明確規範金流與干預。

這些改革不是為了對抗中國，而是為了守住我們自己。

◎結語：不要習慣那雙靜默的皮靴

有人說：「在中國，除了不能談六四與台獨，其他都很自由。」這句話說得無懈可擊，也無比悲哀。它證明了銳實力最終目的不是讓你害怕，而是讓你接受、甚至覺得合理。

我們穿的鞋子，應該讓我們走得更遠，而不是只讓我們安靜地站著。銳實力的刀鋒之下，民主顫抖、猶豫，甚至質疑自己。但只要我們還願意講出那句：這不正常、這不是自由－－那麼刀還沒割穿最後一道信仰的防線。

我們還有機會，走得更遠。只要我們不假裝自己沒看到血。

（作者為詩人，自由工作者）

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