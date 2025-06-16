自由開講》國共同路人 何必佯裝黨外

◎ 陳啟濃

前國民黨立委鄭麗文邀請馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅館長陳之漢、以及北一女教師區桂枝、前立委郭正亮，學者馮建三、廖元豪與施正鋒等人，於6月11日宣布成立「黨外在野大聯盟」，進行反對大罷免。

前國民黨立委鄭麗文邀請蕭旭岑、網紅館長陳之漢及女師區桂枝於日前成立「黨外在野大聯盟」。（資料照）

這些人比照公民團體進行的大罷免有著截然不同的政治樣態；他們本來就是名人，各具一方帶動風向，成為各領域的意見領袖。而且色彩鮮明，就是秉持反對民進黨的立場，對於國民黨甚至中國共產黨都採取比較友善的態度。政治主張鮮明的色彩，對於民眾來說已經失去了公平客觀的主張，自然無法吸引人民的注意與支持。

請繼續往下閱讀...

至於政治訴求比起大罷免的公民團體，顯現出成為特定政黨所利用的悲哀。公民團體進行的大罷免是符合民主制度的精神，秉於立法委員的表現不符合人民的期待，自我擴權甚至影響到國家的安全。所以公民團體發動大罷免是為了挽救國家與危難之中，所以深獲民眾的認同。

而所謂的「黨外在野大聯盟」的成立，是為了阻擋國民黨的立委遭受罷免的命運，這樣的訴求違背民主精神，因為只要這些國民黨立委的表現得到人民的認同，自然不會受到人民的罷免。

公民團體一步一腳印爭取人民的認同。圖為人民作主志工團手持「大罷免、反共保台」標語行踏花蓮金三角商圈。（資料照）

最後從掌控的政治與社會資源來說，公民團體從無到有，一步一腳印爭取人民的認同，付出的心力讓人感動。至於「黨外在野大聯盟」，本身就掌握媒體網路的話語權，雖然標榜「黨外」，卻可說是國共的協力者，強調「在野」，卻忘了國民黨掌控立法院的現實。

所以為了反罷免，應該承認自己是「反對民進黨聯盟」，弄個「黨外在野大聯盟」，只是欲蓋彌彰，刻意標榜跟大罷免的公民團體是同樣的自主形成，卻只會對號入座，成為名副其實的「國共大聯盟」。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法