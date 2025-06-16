美台觀測站》美中協議，川普贏翻！

川普在Truth Social上的發文比新華社要早了近一個小時。我認為川普是想藉由搶先公佈結果，一來宣稱勝利，二來讓中方難以反悔。

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

美國總統川普稍早在自己的社群平台上發文曝光了美國與中國談判最新進展，指出美中雙方已達成協議，只待自己和習近平雙方的最終核可。



川普在「真相社交」上表示，美中協議已完成，北京將供應稀土磁鐵和稀土礦物。美對中國商品徵收關稅將達55%，中國則對美徵收10%。（路透）

川普說：中方將「預先」供應美國所需的稀土磁鐵與其他稀土材料，而美方也將履行協議內容，包括允許中國學生繼續就讀美國大學與研究機構，川普強調「這對我來說一直都很好」。



川普並指出，根據協議，「我們總共獲得55%的關稅，中國獲得10%。兩國關係非常好！」他也感謝各界關注此事。



所謂美中達成貿易協議，我們注意到的點是，川普在Truth Social上的發文比新華社要早了近一個小時。我認為川普是想藉由搶先公佈結果，一來宣稱勝利，二來讓中方難以反悔。要注意，川普提到的協議內容相對具體，例如以中方提供美國磁鐵及稀土換取美國發給中國學生簽證等條件，美國也將課中國55%關稅（就是解放日原本的45%+10%），相對於中國課美國10%關稅。



美中達成貿易協議，川普在Truth Social上的發文比新華社要早了近一個小時。圖為兩國在倫敦談判。 （法新社檔案照）

然而中國商務部副部長李成鋼只說：「中美雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識以及日內瓦會談共識達成了框架」，但具體內容沒有像川普那樣提及。中方很可能對這些細節不想過早宣佈，或許是為了保留談判空間，也或許這些問題還需要習近平點頭。



當然了，川普還是有提到這些條款都需要雙方認可，但川普這樣先聲奪人就已經給人美國勝利的印象。這讓人想到6月5日川普和習近平通話時，是新華社搶先披露對話內容，而後川普才在Truth Social上寫自己的版本。新華社是多寫了台灣，川普則是多提了稀土和磁鐵。雙方都想帶自己的議程。這次美國想帶的風向是美國佔了中國便宜，中國想帶的風向是協議成不成習近平說的算。



美中協議，川普贏翻！（取自貼文）

順帶一提，川普舉手之勞就又答應發簽證給中國學生了。雖說川普先前就說簽證發歸發，還是要審查。但現在還有誰想說川普對付國際學生是為了對付中國？給中國學生的簽證對川普而言就是無本生意，想發就發，不想發有的是方法百般刁難。這也難怪這一條在新華社那邊連提都不提；美國的無本生意再怎樣都不會是中國的勝利。（註：川普對付高等教育、科研經費、以及國際學生，跟中國議題的相關性都非常低，別再把我們自己的焦慮都投射到美國政府目前的議程上了喔）

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本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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