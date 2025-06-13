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自由開講》抄連署、作票的威權政黨 竟敢自稱「黨外」？

2025/06/13 08:30

◎ 史里

近日，國民黨與部分反民進黨勢力高調宣布組成「黨外在野大聯盟」，妄圖挾「黨外」的歷史光環為自己漂白，令人不恥。真正的黨外，是在白色恐怖下堅持言論自由、推動民主改革的先鋒。他們歷經監控、牢獄、犧牲，才換來今日的選票與言論自由。而國民黨，正是當年壓迫的加害者，如今竟厚顏自稱黨外，根本是對歷史的竄改與侮辱。

近日，國民黨與部分反民進黨勢力高調宣布組成「黨外在野大聯盟」。（資料照）近日，國民黨與部分反民進黨勢力高調宣布組成「黨外在野大聯盟」。（資料照）

更可笑的是，這個政黨曾在選舉史上屢傳舞弊爭議，從票箱灌票、計票作假、假廢票操作，到停電期間趁亂暗箱開票等手法，一直是台灣選舉文化中無法抹去的陰影。作票、動員、賄選，從中央到地方，這樣的歷史從未被清算，也未見真誠反省。今日這樣一個毫無民主誠信的政黨，竟然妄稱「黨外再起」，無異於披著民主羊皮的威權遺產。

他們不支持罷免，卻傳出偷抄連署名單、企圖冒名混淆視聽；不願走入街頭，卻操弄假民意在國會內大搞程序戰；沒有主張，只有否決。這樣的「在野」，根本不是制衡，而是破壞。

國民黨中市黨部涉嫌罷免綠委「幽靈連署」，累計25名黨工涉案，圖為搜索當天大門深鎖情景。（資料照）國民黨中市黨部涉嫌罷免綠委「幽靈連署」，累計25名黨工涉案，圖為搜索當天大門深鎖情景。（資料照）

真正繼承黨外精神的，是那些願意站在烈日下推動罷免、願意與公民對話、在街頭一張一張連署的民間團體。他們不是為一黨一人，而是為了捍衛憲政秩序與民主底線。他們承繼的是抗爭的記憶與犧牲的意志，而不是妄圖消費「黨外」二字來撈取政治紅利。

「在野」也必須以台灣為價值，而非以中國的利益。「黨外」不是歷史標籤，而是一種價值實踐。一個曾以作票為恥、今日仍無民主誠信的政黨，根本不配再談「人民」、「民主」或「改革」。
歷史不能被漂白，民主不能被騙。

當一個停電作票、抄連署的政黨也敢自稱「黨外」，正是我們更該記得真正黨外精神、堅守民主防線的時刻。

而罷免，就是我們能夠具體而堅定說「不」的方式。

（作者為台南市市民）

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