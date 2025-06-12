名家分享~印和闐》中鐵上海局停發績效獎金 僅發基本工資

中國高鐵那麼多條，先前唯一賺錢的就只有京滬高鐵，現在維護京滬高鐵的單位都能降薪，這樣你就知道中鐵上海局停發獎金在中國是多麼震撼人心的大事。

◎ 印和闐

中國經濟正在崩潰邊緣，本祭司早已開示多次，最新的進度是中鐵上海局停發績效獎金，只發基本工資。這是什麼概念？

中國經濟崩潰邊緣，最新的進度是中鐵上海局停發績效獎金，只發基本工資。（取自貼文）

中鐵上海局月薪 約2千多人民幣

中國的公務員，本薪都很低的，像是國家主席習包子，大概也就月領不到兩萬人民幣，中鐵上海局，本身的月薪也就2000多人民幣上下，換算台幣，大概也就一萬。

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一萬元台幣一個月，你在台灣找工讀生可能都沒有人理你，現在這是中國鐵路財務狀況最好單位的薪資狀況。

中鐵上海局停發獎金在中國是震撼人心的大事。（取自貼文）

中國就京滬高鐵賺錢 維護機構還停發獎金

為何這樣說？中國高鐵那麼多條，先前唯一賺錢的就只有京滬高鐵，現在維護京滬高鐵的單位都能降薪，這樣你就知道中鐵上海局停發獎金在中國是多麼震撼人心的大事。

台灣網紅館長，最近跑到中國去做直播。（取自貼文）





對了，台灣有個健身網紅，花名叫館長，氣質很差，非常容易辨識。最近跑到中國去做直播，據說這幾天還準備從上海坐高鐵去杭州，如果有中國鐵路單位的員工準備抗議減薪，記得在館長直播的時候露個臉，說不定，中國當局為了面子，會立刻把你們該拿的獎金重新發給你們～

（作者為財經專欄作家）

本文經授權轉載自印和闐臉書





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