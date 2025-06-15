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黑熊學院》英國宣布進入備戰狀態！

全球各地在敏感地區的衝突風險日益增加，而所謂的敏感地區，就包括東歐烏克蘭、中東、台海跟南海周邊。​ 這些地區的風險之所以提高，就是「新邪惡軸心」（俄羅斯、伊朗、中國、北韓）日益不穩定所帶來的危機。
黑熊學院

黑熊學院

2025/06/15 21:00

◎黑熊學院

「我們正處於冷戰結束以來最危險的時期。」英國政府在六月初時明確表態，宣布將進行冷戰以來最大規模的國防改革。

英國宣布進入備戰狀態。看到什麼？敵人是誰？（取自貼文）英國宣布進入備戰狀態。看到什麼？敵人是誰？（取自貼文）

英國從以往的「戰略威懾」轉入「備戰狀態」，這代表什麼？

》越來越多國家進入警戒狀態

全球各地在敏感地區的衝突風險日益增加，而所謂的敏感地區，就包括東歐烏克蘭、中東、台海跟南海周邊。

這些地區的風險之所以提高，就是「新邪惡軸心」（俄羅斯、伊朗、中國、北韓）日益不穩定所帶來的危機。

這就是我們常說的「地緣政治風險」。

而率先開始警惕，且最早開始積極提高軍備的國家是波蘭。

率先開始警惕，且最早開始積極提高軍備的國家是波蘭。圖為波蘭陸軍K2戰車。（路透檔案照）率先開始警惕，且最早開始積極提高軍備的國家是波蘭。圖為波蘭陸軍K2戰車。（路透檔案照）

波蘭在 2023 年就已經公布將大幅提高戰備、擴軍，以積極面對可能即將到來的威脅（俄羅斯），軍費已宣布將提高到佔 GDP 4.7%，是北約制定標準（2%）的兩倍之多，也是目前全歐洲最高的水準。

波蘭有如此高的警覺與提前因應，正是因為他們有過亡國之痛。他們比誰都清楚：「和平並非僥倖得來，有多少備戰實力才是關鍵。」

》英國痛定思痛，將全面改革

英國過去在備戰上的態度，有相當長一段時間都很消極。英國作為戰車的發明國，甚至已經失去產製能力——產線已經被拆除，短期內沒辦法製造與開發新的戰車。

但即便如此，英國也逐漸意識到風險逼近，所以英國首相宣布將有最全面的「國防改革」是有原因的——

有太多亟需加強的防衛漏洞，若不重振軍備，將不足以面對可能的威脅（主要威脅來自俄羅斯，以及中國對印太地區自由航行權的威脅）。

》印太地區周邊國家的高度戒備

日本這幾年的積極備戰作為，包括提高軍費、部署軍隊到沖繩與台灣周邊的島嶼，開發新的反制型武器（例如開發部署「12式」反艦/攻陸增程改良型飛彈，或購買美製戰斧巡弋飛彈）。

日本過去的軍力部署是「專守防衛」，本身不具戰略反擊的能力。如今新增的武器選項，就是為了保持威懾的能力，警告「我現在能夠反擊」的意味濃厚。

美日菲海岸防衛隊6月中旬將在日本展開聯合訓練。圖為將參加訓練的菲國海岸海巡人員。（歐新社）美日菲海岸防衛隊6月中旬將在日本展開聯合訓練。圖為將參加訓練的菲國海岸海巡人員。（歐新社）

而菲律賓近期擴大與美國簽訂 EDCA 的內容，加強與美軍的合作，新增數個允許美軍部署的基地，其中三個主要在應對台海周邊的威脅。

此外，菲律賓也積極進行軍備的汰換更新，從韓國購入軍艦戰機，接受日本捐贈的海防艦，另外也計畫跟美國採購更多先進戰機。

之所以菲律賓動作頻頻，因為菲律賓現在就在面對南海地區，與中國的激烈交鋒。

》誰擋軍備，誰就是歷史罪人

過去，有些言論會嘲諷積極備戰的吹哨者，是在打「戰爭牌」恐嚇人民。

會這麼說的人，顯然是完全沒有在關注國際情勢，也對眼前正在發生的危機視而不見。

難道上述這些國家，都在打所謂「戰爭牌」、或「不愛好和平」嗎

恰好相反，這些國家正是因為知道和平不可能從天而降。

當國際紛紛警覺局勢的動盪，誰還在擋我國軍備、意圖透過輿論戰來弱化台灣的心防，誰就是歷史罪人。圖為M1A2T戰車。（ 國防部提供）當國際紛紛警覺局勢的動盪，誰還在擋我國軍備、意圖透過輿論戰來弱化台灣的心防，誰就是歷史罪人。圖為M1A2T戰車。（ 國防部提供）

「和平」是一種動態的過程，它不可能恆久不變，必須透過每一份戰力的準備，才能努力維持。

當國際紛紛警覺局勢的動盪，誰還在擋我國軍備、意圖透過輿論戰來弱化台灣的心防，誰就是歷史罪人。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書


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