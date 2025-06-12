李忠憲的思考》悼南方朔：致一位曾啟蒙我思想的知識分子

他寫政局、寫文化、寫台灣，也寫文明的自我毀滅與人性的邊界。在那個資訊尚不泛濫的年代，他是少數能引導我思考「為什麼會這樣」的媒體書寫者。

◎ 李忠憲

年輕時的我，是個有些格格不入的人。經濟並不寬裕，靠著家教勉力維持生活開銷，電機系的學生卻堅持訂閱《新新聞》好幾年。

那並不是什麼理性的選擇，而是一種本能的渴望——渴望理解這個社會，渴望用思想安放自己在混亂中的位置。

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在那段孤獨又求知若渴的歲月裡，南方朔的文章像一道道光，劃開我封閉的視野。他的筆鋒犀利，觀察深刻，總能從現象中提煉出本質，讓我這個初入大學的青年，在無數個夜晚沉思良久。

在那段孤獨又求知若渴的歲月裡，南方朔的文章像一道道光，劃開我封閉的視野。（資料照）

他寫政局、寫文化、寫台灣，也寫文明的自我毀滅與人性的邊界。在那個資訊尚不泛濫的年代，他是少數能引導我思考「為什麼會這樣」的媒體書寫者。

這些年來，南方朔的觀點與我漸行漸遠。他的世界觀轉變了，我的視野也拓展了；但思想的分歧，從未抹去我對他深深的感謝。他是我思想旅程中的一盞燈，即使如今我行走的方向已不同，那盞燈曾經照亮我走出黑暗，走向世界。

南方朔走了，一位曾經用文字擾動我們這個島嶼的靈魂離開了。我無法評價他全部的思想貢獻是否永恆，但我深知，他曾讓一個來自中南部、靠家教維生的年輕人，願意相信，思想是可以抵達自由的。

謝謝您曾寫下那麼多令人不安卻不得不思考的文字，謝謝您讓我在年輕時就知道，世界不是只能順從地接受，而是應該去理解、去提問，甚至去反抗。

——某位曾在大學時代，翻爛《新新聞》的讀者敬上

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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