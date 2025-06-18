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沈榮欽國際視野》微知識：東亞地圖 1932

滿洲、蒙古、新疆（Sinkiang）和西藏的地圖顏色與中國不同，但它們的邊界也標示為中國境內。表示當時它們雖然都是中華民國的一部分，但都享有一定程度的自治權。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/06/18 17:00

◎ 沈榮欽

1932年由 Geographical Publishing 製作的東亞地圖，其中有幾項值得注意之處：

1932年由 Geographical Publishing 製作的東亞地圖。（取自貼文）1932年由 Geographical Publishing 製作的東亞地圖。（取自貼文）

◆ 滿洲、蒙古、新疆（Sinkiang）和西藏的地圖顏色與中國不同，但它們的邊界也標示為中國境內。表示當時它們雖然都是中華民國的一部分，但都享有一定程度的自治權。

另外，香港與澳門未另外標出，是地圖疏漏。

◆ 日本、韓國、福爾摩沙（台灣）和南薩哈林島（South Sakhalin Island）均以粉紅色標出，代表其為日本帝國的一部分，顏色未顯示自治權的差異。

◆ 蘇門答臘、婆羅洲和爪哇雖然同屬於荷屬東印度群島，但顏色卻各有不同。

有趣的是，名義自治權和實質自治權是兩回事。爪哇蘇丹國雖然在制度上享有更大的自治權，但是荷蘭可以直接控制的程度較高，所以自治程度有限。反而是蘇門答臘和婆羅洲雖然名義上不如爪哇享有的自治權，但是因為荷蘭直接控制力量微弱，必須透過地方人士間接控制，所以反而享有更多實質控制權，尤其在婆羅洲。

◆ 地圖最大的問題是，除了法屬印度支那和英屬北婆羅洲之外，沒有提到許多國家曾是殖民地（例如英屬印度、東印度群島、菲律賓群島）。


（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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