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林健正專區》內心的疑惑與釋疑--當教育遇上嚴刑峻罰（下）

這起事件提醒我們思考一個根本問題：我們希望建構什麼樣的社會？一個文明社會的重要標誌，不僅在於它如何對待表現優秀的人，更在於它如何對待犯錯的人。當我們能夠以理性、公正與人文的精神處理爭議時，我們才能真正體現文明社會的價值。
林健正

林健正

2025/06/13 11:30

◎ 林健正

社會現象的深層觀察

這起事件所反映的問題遠超個案層面，值得我們進行更深層的社會觀察。

首先是對完美標準的過度要求。當代社會似乎對年輕人的要求日趨嚴格，期望他們在每個細節都不能出錯。

然而，學習成長本來就是一個試錯的過程，過度的完美要求可能反而不利於人格的健全發展。當我們以過高的標準要求年輕人時，值得思考的是：這究竟是在促進教育，還是在增加不必要的壓力？

這起事件所反映的問題遠超個案層面，值得我們進行更深層的社會觀察。示意圖。（資料照）這起事件所反映的問題遠超個案層面，值得我們進行更深層的社會觀察。示意圖。（資料照）

其次是網路輿論對決策的影響。在資訊快速傳播的時代，網路輿論往往會對機構決策產生影響。然而，真正理性的決策應該基於完整的事實與專業判斷，而非僅僅單純地回應輿論壓力。

第三是決策者在面臨爭議時的處理方式。教育機構作為專業機構，理應具備獨立的專業判斷能力。在面對爭議時，如何在各種考量間取得平衡，確實是一個值得深思的課題。

回顧台灣的歷史經驗，我們可以發現比例原則的重要性。在過去威權時期，經常出現處罰與過錯程度不相稱的情況，這樣的歷史教訓提醒我們比例原則的珍貴。

雖然當前的教育處分與過去的政治處罰在程度上有所不同，但其中「小錯重罰」的邏輯卻有相似之處。比例原則的確立，正是為了避免這種不合理情況的重現。

誠信標準的合理思考

關於醫學系學生是否應該接受更高誠信標準的討論，值得進行理性分析。誠信確實是所有專業領域都應該重視的基本品德，但這種重視應該表現在教育引導上，而非僅僅體現在嚴厲處罰上。

從專業責任的角度來看，各個專業領域的從業人員都承擔著重要的社會責任。工程師的專業操守關係到建築安全，律師的職業道德影響司法正義，會計師的誠信程度關係到金融秩序。因此，誠信標準的重要性並非醫學領域所獨有。

這個事件凸顯出醫學系入學競爭激烈的嚴酷現實。圖為國教盟理事長王瀚陽（左）表示，學習歷程不該成為軍備競賽。（國教盟提供）這個事件凸顯出醫學系入學競爭激烈的嚴酷現實。圖為國教盟理事長王瀚陽（左）表示，學習歷程不該成為軍備競賽。（國教盟提供）

更重要的是，該生在這個案例中已經用行動證明了自己的誠實態度，他主動提供了所有真實資訊，包括那張可能對自己不利的獎狀。我們只能說，這個事件凸顯出醫學系入學競爭激烈的嚴酷現實。

對教育工作者的期許

教育工作者在社會中扮演著重要角色，不僅要傳授知識，更要培育品格。在面對類似爭議時，如何兼顧制度維護與人才培育，確實是一個需要智慧的課題。

教育的本質在於啟發與引導，在於給學生改正錯誤的機會。古人所說的「人非聖賢，孰能無過？過而能改，善莫大焉」，正體現了教育應有的容錯精神。

當然，這並不意味著要放棄原則或標準，而是在堅持原則的同時，也要考慮處理方式的適當性。如何在維護制度公信力與給予學生成長機會之間取得平衡，是教育工作者需要思考的重要課題。

教育工作者在面對類似爭議時，如何兼顧制度維護與人才培育，確實是一個需要智慧的課題。學教師卻成漏網之魚。（取自freepik）教育工作者在面對類似爭議時，如何兼顧制度維護與人才培育，確實是一個需要智慧的課題。學教師卻成漏網之魚。（取自freepik）

制度改善的可能方向

面對這起事件所暴露的問題，我們可以思考一些可能的改善方向。在處分制度方面，應建立更細緻的階梯式處分機制。從輕微的糾正、警告，到較重的扣分、要求澄清，再到嚴重的撤銷錄取資格，每個層級都應有明確的適用標準，避免動輒使用最嚴厲處分。

在程序保障方面，強化申訴救濟機制也很重要。給予當事人充分的申訴、澄清與改正機會，不僅符合程序正義的要求，也有助於確保處分的適當性。

在決策機制方面，建立更獨立的審議程序，可能有助於避免外界因素對專業判斷的不當影響。重大處分事項由獨立委員會審議，可以提高決策的客觀性。

在原則落實方面，確實執行比例原則的檢驗機制，確保任何處分都能通過適當性、必要性與狹義比例性的檢驗，並視為維護法治精神的重要環節。

對社會大眾而言，理性參與公共討論也很重要。公眾監督雖然有其價值，但這種監督應該基於事實與理性，而非僅僅基於情緒反應。支持教育機構進行獨立的專業判斷，給予教育工作者適當的專業空間，有助於維護教育品質。

同時，社會也需要對成長過程中的錯誤有更理性的認知。年輕人在成長過程中犯錯是很自然的事情，關鍵是如何幫助他們從錯誤中學習，而非僅僅給予懲罰。

對決策者而言，在面對各種壓力時保持專業判斷的獨立性確實不容易，但這正是專業責任的體現。堅持專業原則，回歸教育本質，承擔起引導社會理性發展的責任，是對教育工作者的合理期待。

結語

這起事件提醒我們思考一個根本問題：我們希望建構什麼樣的社會？一個文明社會的重要標誌，不僅在於它如何對待表現優秀的人，更在於它如何對待犯錯的人。當我們能夠以理性、公正與人文的精神處理爭議時，我們才能真正體現文明社會的價值。

比例原則不僅是法律條文中的概念，更是文明社會防範極端懲罰的重要準則。它提醒我們，即使面對錯誤，也要採取適當的回應方式；即使需要處罰，也要選擇適度的手段；即使要維護秩序，也不能忽視人性的尊嚴。

這個案例給了我們反思的機會。我們期待看到的，是一個能夠在堅持原則與展現人文關懷之間取得平衡的教育環境，讓每一個年輕人都能在學習中成長，在寬容中進步，最終成為對社會有貢獻的人才。

教育的目標是培養能夠持續學習、不斷成長的人，而非追求表面完美的機器。當我們牢記這個基本理念時，我們就能更好地實現教育的真正價值，也能更好地建構一個理性、包容與進步的社會。

讓我們從這個案例中汲取經驗，共同努力建構一個更加合理、公正與人道的社會環境。這不僅是為了個別的當事人，更是為了我們以及下一代的未來。


（作者曾任教於國立陽明交通大學、現任台灣產業科技推動協會副理事長、台南市樹谷園區產業協會秘書長）



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