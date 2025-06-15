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自由開講》強化交通安全 建立駕照回訓制度

2025/06/15 10:30

◎ 吳丞恩

近年來台灣交通事故頻傳，一年死亡3000人，不少肇事者擁有多年駕駛經驗，卻仍因違規、疲勞駕駛或未熟悉新制而釀禍，凸顯駕照取得後缺乏持續教育的問題。駕照回訓制度，便是值得重視的交通改革方向。

現行制度中，駕照一旦取得，多數情況下可長期持有，不需重新檢驗駕駛能力。然交通法規隨時代演進，加上個人身體與反應能力可能隨年齡退化，若無持續教育或檢測機制，潛在風險極高。回訓制度可針對年長駕駛人、肇事頻繁者或長期未駕駛者進行補訓與評估，有助於強化交通安全觀念與實際操作能力。

回訓制度可針對年長駕駛人、肇事頻繁者或長期未駕駛者進行補訓與評估，有助於強化交通安全觀念與實際操作能力。圖為民團日前舉辦「保護下一代」遊行，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。（資料照）回訓制度可針對年長駕駛人、肇事頻繁者或長期未駕駛者進行補訓與評估，有助於強化交通安全觀念與實際操作能力。圖為民團日前舉辦「保護下一代」遊行，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。（資料照）

實施上，課程應涵蓋最新法規、風險辨識、緊急應變等內容，並配合實地駕駛測驗。不僅能協助駕駛人自我檢視，也可作為針對性教育的依據。例如，對於經常違規者，應納入更多行為導向訓練，以矯正習慣性違法問題。

儘管制度推行需投入資源，初期或將面臨民眾反彈，但從長遠來看，回訓制度所帶來的事故預防效益，將遠超過執行成本。駕駛人應視此為一種責任，而非負擔。台灣的駕照被簡單地普遍發放，照理來說，駕照不是什麼基本人權讓大家都能上路，這是政府核發的特許權，政府要能確保每個人在路上都能安全才對。

駕照回訓制度不僅是強化交通安全的必要手段，也能建立更健全的用路文化。政府應積極規劃立法與配套措施，讓回訓成為制度化、常態化的交通管理環節。

（作者為大學生）

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