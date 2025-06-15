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自由開講》防中共犯台 速提前布局糧食安全

2025/06/15 20:00

◎ 郭良蕙

兩岸關係緊張，綜觀歷史戰爭對於一個國家的農業糧食供應造成破壞，衍生戰力不足的問題，例如：第二次世界大戰，戰爭破壞農田、農業設施及運輸體系，農業勞動力被徵召入伍，減少農業生產能力，有數百萬人死於飢餓。越南戰爭，美國及其盟軍的轟炸及化學武器對農業土地造成污染，許多農田無法再進行耕種。

借鏡最近俄羅斯與烏克蘭的戰爭，俄羅斯封鎖烏克蘭的主要港口，烏克蘭的農業依賴進口化肥，不但化肥供應價格提高，更導致小麥、玉米、葵花籽等農產品無法出口，且部分農田被俄軍占領或徵用，使得土地的所有權及使用權變得不明確，許多地方的農民無法正常經營或耕作土地。上述案例，顯示戰爭對糧食生產及分配造成影響，包含：農田及農業設施的破壞、供應鏈中斷、食品分配不穩，糧食價格飆升、貿易封鎖或國際援助困難等問題。

糧食安全規劃需在和平時期就開始準備。示意圖。（資料照）糧食安全規劃需在和平時期就開始準備。示意圖。（資料照）

糧食安全規劃需要在和平時期就開始準備，解決對策建議如下：

一、「化整為零」土地運用：戰爭期間交通設施通道阻斷在所難免，因此應提前建立一個能迅速運作的糧食供給系統，打破過往圍繞著土地的高效利用及農產品的最大化產出思維。輔導零星土地務農，鼓勵小規模的家庭農業、城市農業或社區農場，配合救援隊伍、流動食物站、庇護所等供給糧食，不僅能在戰爭中保證基本的食物來源，還能減少對運輸的依賴。

二、外島地區優先落實替代糧食計畫：對外島第一戰線地區儲備足夠的糧食，開發抗戰的農業技術，如：低維護、抗污染、抗旱等農產，利用無人機、衛星影像等技術來監控農田狀況、預測糧食生產量，並提早備妥緊急替代糧食援助計畫，有助於在戰爭或災難時期提高糧食生產的韌性。

最後，持久和平是解決戰爭引發糧食危機的根本之道，願世界和平，經濟穩定！

（作者為自由業）

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