自由開講》美擬大規模強化台灣防衛 以實力護和平

◎ 茜茜

面對中共近年對台加劇軍事威嚇與認知作戰，台美軍事合作持續升溫；自2021年起，美方即派遣特種部隊赴台訓練陸軍與海軍快艇部隊，台灣也有軍官赴美接受步兵、砲兵與聯合作戰課程；2023年我國更參與美國「銳劍」（Resolute Dragon）與「利劍」（Balikatan）等聯合軍演，與日本、菲律賓共同強化區域聯防。今年（2025）6月，美參議院軍事委員會公布「一項大而美法案」，計畫撥款120億美元（約新台幣3600億元）用於印太嚇阻，首度明確納入「強化台灣防衛」，展現對我國安全的高度承諾。

美參議院軍事委員會公布「一項大而美法案」，計畫撥款120億美元（約新台幣3600億元）用於印太嚇阻，首度明確納入「強化台灣防衛」。圖為美菲肩並肩軍演。（路透檔案照）

印太嚇阻：美國的戰略保證

這項法案由參院軍委會主席、共和黨籍的韋克爾（Roger Wicker）主導起草，與白宮及國防部協調合作，內容聚焦於軍隊現代化、太空感測、造艦與飛彈防禦等領域，並明訂將加強印太軍事部署與台灣協防能力；美國國防部指出，此舉不僅是為嚇阻中共，也為應對其2027年前可能對台發動軍事冒險的風險，法案中的資金也將支援美軍在關島、帛琉、日本與菲律賓的部署，形成圍繞台灣的前沿防線，與我方構成實質戰略聯繫。

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台灣應強化防衛整備與區域合作

台灣應把握美方支持機會，加快推動戰力現代化；2024年起，我國重新實施一年期義務役，並全面改採戰鬥兵科訓練，逐步部署海劍二與劍翔無人機等防空武器，未來應擴大國防自主研發，提升灘岸防衛、飛彈攔截與電子戰能力；同時，我方亦應深化與區域盟邦合作，例如與日本進行聯合搜救與通信演練、與菲律賓透過「海上對話機制」建立互信通報機制，並與澳洲加強軍事交流，共同構築區域防衛網絡，減少對單一國家的依賴。

聯合揭露威脅，形成全球認知戰網

除了軍事防衛，面對中共在資訊與認知領域的滲透，我方亦須主動出擊；比照2024年烏克蘭總統澤倫斯基公開俄軍部署與侵略意圖的做法，我國可與美國、日本共享中共軍演與灰色地帶行動的情報，強化國際即時揭露能力；外交上，應強化「民主夥伴關係」網絡，透過美日澳三邊對話平台、歐盟印太戰略框架，要求各國正視中共脅迫性軍事行動，並與立陶宛、捷克等挺台國家推動「反霸凌民主同盟」倡議，強化國際話語權。

面對中共在資訊與認知領域的滲透，台灣須主動出擊，與美國、日本共享中共軍演與灰色地帶行動的情報，強化國際即時揭露能力。示意圖。（資料照）

備戰才能止戰，團結才能嚇阻

此次美國主動撥款支援台灣防衛，證明「和平不是靠乞求，而是靠準備」；台灣若能展現堅定戰意、整合國內外資源，並在國際舞台上揭露中共惡行，不僅可阻止戰爭於未然，也可與全球民主夥伴一同守護印太和平；面對專制強權，唯有團結備戰、揭露真相，才能真正確保台灣不被威脅、不被孤立。

（作者為研究生）



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