晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談大罷免運動與母性光輝

2025/06/15 17:00

◎ 陳逸南

六月七日週末上午，在台北信義區永春市場拿到「剷除黑芯」罷免團體分送的面紙，其上印著「媽媽會努力守護你們的民主未來」，基於對台灣的愛，且防止國家主權被不肖的立委出賣，很多女性投入罷團志工的行列，如此在大罷免運動裡，母性光輝的散發，守護民主未來，具有深遠意義。尤其花蓮退休老師葉春蓮，她勇敢地站出來，大力地喚醒台灣人珍惜現在的民主生活方式，更引人敬佩

自由開講》談大罷免運動與母性光輝罷免藍委運動，很多女性投入罷團志工的行列，守護台灣民主未來。圖為「葉霸」葉春蓮老師。（資料照）

目前大罷免運動已進入第三階段，可能被罷免的立委們開始召開問政說明會，向人民交代他們一年來的問政成績，例如媒體報導，徐立委在復盛里的問政說明會，分送行動電扇（未附電池），會場內徐立委與當地居民的對話充滿了火藥味，這代表了什麼，難道立委比人民大嗎？

想起廿四年前，二○○一年六月詩人李魁賢先生（一九三七年六月十九日~二○二五年一月十五日）發表「若有人問起」一文，寓意深遠，其內容如下，「若有人問起，你是什麼人？你講我是忠厚人，古早行過黑暗的歷史，話講未大聲。若有人復再問起，你是什麼人？你講我是海島人，開闊的世界，帶領希望的時代。若有人堅持問起，你到底是什麼人？你應該有充分自信，用堅定的語氣講，我是台灣人。」

前述「古早行過黑暗的歷史」亦即台灣人長期被戒嚴威權統治、白色恐怖，經過數十年不斷地抗爭，才爭取到如今享有的民主、自由與人權，期盼大家體認「若有人問起」一文的意義，讓母性光輝更加散發，守護民主未來，大罷免三階段成功地持續向前行

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書