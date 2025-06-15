自由開講》談大罷免運動與母性光輝

◎ 陳逸南

六月七日週末上午，在台北信義區永春市場拿到「剷除黑芯」罷免團體分送的面紙，其上印著「媽媽會努力守護你們的民主未來」，基於對台灣的愛，且防止國家主權被不肖的立委出賣，很多女性投入罷團志工的行列，如此在大罷免運動裡，母性光輝的散發，守護民主未來，具有深遠意義。尤其花蓮退休老師葉春蓮，她勇敢地站出來，大力地喚醒台灣人珍惜現在的民主生活方式，更引人敬佩。

罷免藍委運動，很多女性投入罷團志工的行列，守護台灣民主未來。圖為「葉霸」葉春蓮老師。（資料照）



目前大罷免運動已進入第三階段，可能被罷免的立委們開始召開問政說明會，向人民交代他們一年來的問政成績，例如媒體報導，徐立委在復盛里的問政說明會，分送行動電扇（未附電池），會場內徐立委與當地居民的對話充滿了火藥味，這代表了什麼，難道立委比人民大嗎？

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想起廿四年前，二○○一年六月詩人李魁賢先生（一九三七年六月十九日~二○二五年一月十五日）發表「若有人問起」一文，寓意深遠，其內容如下，「若有人問起，你是什麼人？你講我是忠厚人，古早行過黑暗的歷史，話講未大聲。若有人復再問起，你是什麼人？你講我是海島人，開闊的世界，帶領希望的時代。若有人堅持問起，你到底是什麼人？你應該有充分自信，用堅定的語氣講，我是台灣人。」

前述「古早行過黑暗的歷史」亦即台灣人長期被戒嚴威權統治、白色恐怖，經過數十年不斷地抗爭，才爭取到如今享有的民主、自由與人權，期盼大家體認「若有人問起」一文的意義，讓母性光輝更加散發，守護民主未來，大罷免三階段成功地持續向前行。

（作者為仲裁人）

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