自由開講》強人政治與保守復興：自由秩序崩潰後的全球重組現象分析

◎ 郭家瑋

導言：

近十年來，世界政治出現兩股同步上升的趨勢：強人政治的興起與保守派的復辟。從美國的川普、俄羅斯的普廷、印度的莫迪、中國的習近平，到阿根廷的米雷伊、菲律賓的杜特蒂、台灣的韓國瑜與柯文哲等強人型領袖；再到德國 AfD、英國保守黨、法國國民聯盟、加拿大與澳洲的保守陣營，以及日本的石破茂，這些政治力量回應了同一焦慮：全球化秩序失控、民主制度失靈。

保守派崛起，是對自由派文化與經濟主導的不滿；而強人政治的出現，則是人民對制度失效的象徵性反撲，尋找強勢話語的代理人。本文將簡要分析這場轉變背後的國際邏輯與語言政治的重構。

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強人政治的出現，是人民對制度失效的象徵性反撲，尋找強勢話語的代理人。圖為美國總統川普。（美聯社）

一、自由秩序崩解與多極現實主義的回歸

冷戰後的單極秩序由美國主導，結合全球化、自由市場與多邊主義。然而從2008年金融危機到2022年烏俄戰爭，這一體系逐步瓦解，取而代之的是中國、俄羅斯、印度等區域強權崛起，世界進入一種鬆散的多極現實主義格局。

各國外交策略日益強調主權、安全與速度，多邊合作與規則退居其次。這種國際環境也激發國內對「強勢領導人」的需求，助長了全球強人政治的制度吸引力。

二、強人政治的興起與語言權力的重組

在治理能力下降、政黨功能空轉的情況下，政治人物逐漸轉向語言動員與情緒戰場。川普以「反建制」與激進語言突圍；普廷藉國安與主權敘事長期掌權；習近平重構黨的領導體系並取消任期限制；莫迪則以宗教民族主義凝聚支持。

米雷伊、杜特蒂與柯文哲等則展現語言的操控性與媒體互動的實效性，擅長將政治語言轉為個人魅力的延伸工具，塑造強人領袖的形象與命令力。這些強人藉由「繞過中介」的直達話語形式，回應體制幻滅與人民情緒。

柯文哲以技術理性與白色語言突顯自我定位，訴諸中產階層的幻滅與菁英不信任。（資料照）

台灣的柯文哲與韓國瑜，雖風格與路線不同，卻共同體現了台灣版的「反建制強人現象」：前者以技術理性與白色語言突顯自我定位，訴諸中產階層的幻滅與菁英不信任；後者則以庶民語言與情感動員引發底層共鳴，挑戰藍綠既有秩序。他們的崛起，是台灣政治語言信任崩解後，人民重新尋找情緒出口與象徵性領導的結果。

三、保守派的復辟與秩序焦慮的回應

與強人風格相對應的是各國體制內保守派的回流。德國 AfD、英國保守黨、法國勒龐、加拿大與澳洲保守勢力，都在移民焦慮、文化認同危機與經濟下行中獲得支持。這是一種中產階層對失序感的防禦性右傾，期待恢復傳統、國族與家庭價值。

美國也出現由自由派主導轉向保守派思維的政治翻轉。川普現象不僅改寫共和黨內部路線，也喚醒大批對自由主義失望的白人中下階層與宗教保守派。在拜登執政期間，共和黨於各州推動更多限制性法案，反映出美國社會對文化自由、性別議題與移民政策的深層對立與保守化趨勢。川普的政治遺緒仍主導共和黨，而「讓美國再次偉大」的口號，也成為許多人內心渴望秩序與身份安全的象徵。

日本的石破茂並非強人類型，但代表了一種「制度內改革的保守主義者」。（路透檔案照）

日本的石破茂並非強人類型，但代表了一種「制度內改革的保守主義者」，與強人語言相異，卻反映同樣的秩序渴望。

結語：秩序轉換期的領導渴望

當世界從單極走向多極、從自由進入現實，制度疲乏、語言崩解的當下，人民不再等待治理程序，而尋找能「代為發聲」的象徵人物。強人政治與保守復辟並非反民主的敵人，而是對「無效民主」的制度性反射。

真正的危機不是誰掌權，而是政治語言與治理邏輯的集體失靈。要走出當前困局，重建語言信任、制度效能與公共敘事，才可能讓民主再次被相信。

（作者長期服務於科技製造體系與國際供應鏈領域，現兼事政論寫作）

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