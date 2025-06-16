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自由開講》核能非唯一解方 NVIDIA可推動再生能源轉型

2025/06/16 11:30

◎ 張皪心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在5月24日演說提出「台灣應積極投資核能」，此言一出，激起社會和政壇許多討論，在野陣營日前也提出核三延役公投。事實上，黃仁勳的原話是「台灣絕對應該投資核能，能源不應該是一種社會污名。風能、太陽能、核能等都應該被支持」。再生能源以及核能對於求電若渴的AI產業都是選項。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透檔案照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透檔案照）

然而，國民黨以歐美等國為例，鼓吹台灣應跟上「減碳不減核」的世界潮流。這樣的比較卻忽略台灣位處環太平洋地震帶，核三廠更直接橫跨恆春斷層，風險明顯高於歐美地區。同樣位處地震帶的日本，在311福島核災後，頒布了新的核能安全監管標準，只要核電廠下方有活動斷層通過就不得運轉。位在福井縣的「敦賀核電廠」二號機，在去年即因無法排除反應爐正下方存在活動斷層、不符合新安全標準為由否決重啟

此外，根據國際能源總署（IEA）統計，核電延役每千瓦成本高達500至1,100美元，且持續攀升。而再生能源在2024年全球投資達7,280億美元，是核能的近十倍。技術進步讓太陽光電成本近兩年下降逾30%，而核電則因建置成本高、工期長、風險高，逐漸喪失經濟競爭力。

再生能源在2024年全球投資達7,280億美元，是核能的近十倍。圖為太陽光電。（資料照）再生能源在2024年全球投資達7,280億美元，是核能的近十倍。圖為太陽光電。（資料照）

黃仁勳的發言凸顯AI產業對能源的需求，以NVIDIA為例，為實現其2025年全球100%再生能源目標，外界預估其在台每年綠電需求將突破100億度，已逼近2024年全台綠電總發電量的三分之一。

事實上，NVIDIA已在台建立龐大的供應鏈系統，在社會上更具備話語權，能夠與政府商討投資核電以外的再生能源政策，如Google在2017年推動台灣政府修訂《電業法》，讓企業直接購買再生能源，為綠電市場自由化奠定重要基礎。Google可以，NVIDIA絕對有能力也有其全球格局的高度，能以實際行動推動供應鏈在2030年前使用100%再生能源，為台灣產業與能源轉型打造雙贏局面。

（作者為綠色和平氣候與能源專案主任）

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