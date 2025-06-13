晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》北京服軟的核心訴求終於曝光

2025/06/13 13:00

◎ 江峰

川普和習近平終於通上話了，但這不是一則普通的中美通話。

目前有不少觀點認為，習近平露面了，跟川普通話了，所以習近平仍然是不可動搖的一尊，你們自媒體對習近平可能失去權力的困境分析都是錯的！我們不製造傳言，但會研究傳言的背後邏輯，判斷接近真相的事實；我們從不相信一個撒謊成性的政黨宣傳，但是會從細微末節中分析它的欲蓋彌彰。至於說領袖露面甚至國事訪問，並不能代表其地位不變。

美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平進行通話。（歐新社檔案照）美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平進行通話。（歐新社檔案照）

我們不能看誰還站在台上，舞台燈光打向誰，而要看他的台詞，更要看第二幕是不是已經悄悄開始。我們一點點展開，看看美國是如何掌握中共的最高權力變化情況，看看習近平電話的真實目的和中共已經顯示在因應變化。

川普連環五招讓中共態度轉變

川普步步逼近，習近平終於接起那通電話，不是談判，而是當場下跪，換來美方一句：稀土問題，已經解決了。一個月前還在罵美國干涉內政、封鎖芯片是科技霸權的習總書記，現在乖乖接聽了川普的電話，嘴裡念的不是一帶一路，而是對話合作、雙贏共識。怎麼突然就服了？怎麼突然就低頭了？

5月中旬，美中雙方在日內瓦達成協議，關稅暫時延緩90天之後，說好要放開非關稅壁壘的中共，就沒有下文了，貿易問題陷入僵局，於是川普開啟「川氏連環拳」模式，專門挑中共命門下手。

第一招：芯片設計軟體封殺，EDA斷供。

第二招：C919飛機引擎被美法合資公司叫停出口。

第三招：簽證大掃蕩，不只針對紅二代、軍二代，還包含在美的高端學研人才。

第四招：凡是參與或支持中共在美國進行言論審查的人，一律不許入境。

第五招：直指哈佛大學——中共在海外最大最堅硬的「紅色文化橋頭堡」。

哈佛大學是中共在海外最大最堅硬的「紅色文化橋頭堡」。（美聯社檔案照）哈佛大學是中共在海外最大最堅硬的「紅色文化橋頭堡」。（美聯社檔案照）

與直接衝突相比，這五招像不像那種專打內傷的掌法？整個中共體制——不管是技術輸血的、人才回流的、教育滲透的、話語操控的、軍工研發的，哪條命脈不靠美國？現在全斷了。

壓倒中共最後一根稻草——習明澤

6月4日，白宮突然拋出一顆重磅炸彈——川普總統親自簽署《限制外國學生在哈佛就學的簽證公告》。F簽證、J簽證、M簽證全部暫停；已經在讀的？也不保證不吊銷。唯一的豁免條件是什麼？「你得是對美國有益的，不是來添亂的。」這公告一出，整個中共高層直接懵了，因為白宮白紙黑字寫著：哈佛收到來自中國1.5億美元資金，與中共軍方、準軍事單位合作，接待過中共政法系統人員。這下子中共外交部根本沒有辦法按照原來的話語方式，說希望美國尊重學術交流自由了。

還有一招更傷人——白宮親自點名了習近平的女兒也曾在哈佛就讀。這是美國政府第一次，在官方國安公告、白宮法規文件裡，直接點名習明澤。習近平，你女兒曾在這間學校讀書，這間學校有問題，你們的關係也有問題！對中共這種靠家天下、講血脈繼承的體制來說，這不只是外交施壓，這一刀是往他家裡捅的。更狠的還不止這個，公告裡還有這樣一段話——「中共過去十年派出數千名中高層官員來美國進修，而哈佛，就是他們首選的『海外黨校』」。

白宮親自點名習近平的女兒習明澤曾在哈佛就讀。圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）白宮親自點名習近平的女兒習明澤曾在哈佛就讀。圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）

習明澤代表的是整個紅色血脈

什麼政法委、黨校、軍工、外交系……只要是中共體制內有點級別的，通通想辦法混個哈佛項目。上什麼課？上「怎麼用AI控輿論」、「怎麼搞公關、搞遊說」、「怎麼搭建金融避稅通道」、「怎麼和矽谷搞關係」。這些人不是來學民主的，是來偷技術、學管理、建關係網的。他們學完回國，直接升官，不是管電視台就是管意識形態，嘴上說反美，背景卻寫著「哈佛碩士」。

這份文件，真正的效果不是禁掉多少學生，而是向全世界放話：中共的紅色權貴，用來養後代、轉資產、建人脈的留學系統，從哈佛開始，全面失效。也正因為如此，就在公告發出不到24小時，6月5日晚，在川普發出通話要求後，習最終低頭接了電話。

「只談稀土，不談地緣」，避免中共國家級造謠

根據白宮公布的細節，川普幾乎是連珠炮式地對外總結成果：

「我們剛剛完成了一次非常棒的通話，把所有複雜問題理順了。尤其是關於稀土，現在不應該再有任何疑問。」「我們有協議，稀土出口恢復。我們會派三大核心官員赴會談——財長、商務部長、貿易代表。地點待定，安排即將公佈。」

「他邀請我訪華，我也邀請他來美。我和第一夫人都準備好了。」而川普還特別強調——這次通話完全聚焦在貿易議題上，沒有談俄烏、沒有談伊朗、沒有扯別的。

川普特別點明沒談其他話題，其目的一是明確中共任何其他地緣政治攪局的牌都不好用；二是杜絕了中共的兩面手法—— 藉機片面塞入這樣的訊息：某外國領導人同意只有一個中國、台灣問題是中國內政。川普明確說沒有扯別的，所以中共要加上去什麼其他東西，就是國家級造謠。

這個現實逼得中共服軟

外交部第二天記者會上，法新社與路透社記者連番追問：「川普說稀土問題解決了，中方有什麼回應？」外交部發言人林劍的回覆是：「你可以去問主管部門。」且就在習近平通完電話的當天傍晚，商務部火速發佈聲明：「中國政府依法依規對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准。」

白宮不是反對中國學生，而是要清理掉中共系統派出的那批人。示意圖。（圖取自中國社交平台）白宮不是反對中國學生，而是要清理掉中共系統派出的那批人。示意圖。（圖取自中國社交平台）

稀土是表面讓步，留學生這句話，才是內部真正想保的命根子。新華社也發出通稿，在滿篇「雙方要加強合作」、「排除干擾」的外交廢話中，有一句極其關鍵的話：「美方歡迎中國留學生來美學習。」然而，川普和美國政府根本沒有提到這事。這是不是中共在自說自話，像在暗示那些手握特供護照、掛著「黨校培訓幹部」、「國企接班人」名號的家庭——我們低頭了，你們的孩子應該還能留在美國，先別慌。這句話，才是整場通話裡，北京最在意的「核心訴求」。

但現實是：川普對媒體說得很清楚：「我們要的是不惹事、愛美國的學生，不是麻煩製造者。」白宮的政策文件寫得更清楚：不是反對中國學生，而是要清理掉中共系統派出的那批人。

這場川習通話，不是兩國元首的互動，更不是習近平仍然掌權的象徵，相反的是，「難搞」的習已經搞定了。是中共內部一群真正掌權的人仍利用習近平這個殘餘符號，對外發出：「我們不想死，我們願意談」的信號。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書