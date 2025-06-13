自由開講》北京服軟的核心訴求終於曝光

◎ 江峰

川普和習近平終於通上話了，但這不是一則普通的中美通話。

目前有不少觀點認為，習近平露面了，跟川普通話了，所以習近平仍然是不可動搖的一尊，你們自媒體對習近平可能失去權力的困境分析都是錯的！我們不製造傳言，但會研究傳言的背後邏輯，判斷接近真相的事實；我們從不相信一個撒謊成性的政黨宣傳，但是會從細微末節中分析它的欲蓋彌彰。至於說領袖露面甚至國事訪問，並不能代表其地位不變。

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美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平進行通話。（歐新社檔案照）

我們不能看誰還站在台上，舞台燈光打向誰，而要看他的台詞，更要看第二幕是不是已經悄悄開始。我們一點點展開，看看美國是如何掌握中共的最高權力變化情況，看看習近平電話的真實目的和中共已經顯示在因應變化。

川普連環五招讓中共態度轉變

川普步步逼近，習近平終於接起那通電話，不是談判，而是當場下跪，換來美方一句：稀土問題，已經解決了。一個月前還在罵美國干涉內政、封鎖芯片是科技霸權的習總書記，現在乖乖接聽了川普的電話，嘴裡念的不是一帶一路，而是對話合作、雙贏共識。怎麼突然就服了？怎麼突然就低頭了？

5月中旬，美中雙方在日內瓦達成協議，關稅暫時延緩90天之後，說好要放開非關稅壁壘的中共，就沒有下文了，貿易問題陷入僵局，於是川普開啟「川氏連環拳」模式，專門挑中共命門下手。

第一招：芯片設計軟體封殺，EDA斷供。

第二招：C919飛機引擎被美法合資公司叫停出口。

第三招：簽證大掃蕩，不只針對紅二代、軍二代，還包含在美的高端學研人才。

第四招：凡是參與或支持中共在美國進行言論審查的人，一律不許入境。

第五招：直指哈佛大學——中共在海外最大最堅硬的「紅色文化橋頭堡」。

哈佛大學是中共在海外最大最堅硬的「紅色文化橋頭堡」。（美聯社檔案照）

與直接衝突相比，這五招像不像那種專打內傷的掌法？整個中共體制——不管是技術輸血的、人才回流的、教育滲透的、話語操控的、軍工研發的，哪條命脈不靠美國？現在全斷了。

壓倒中共最後一根稻草——習明澤

6月4日，白宮突然拋出一顆重磅炸彈——川普總統親自簽署《限制外國學生在哈佛就學的簽證公告》。F簽證、J簽證、M簽證全部暫停；已經在讀的？也不保證不吊銷。唯一的豁免條件是什麼？「你得是對美國有益的，不是來添亂的。」這公告一出，整個中共高層直接懵了，因為白宮白紙黑字寫著：哈佛收到來自中國1.5億美元資金，與中共軍方、準軍事單位合作，接待過中共政法系統人員。這下子中共外交部根本沒有辦法按照原來的話語方式，說希望美國尊重學術交流自由了。

還有一招更傷人——白宮親自點名了習近平的女兒也曾在哈佛就讀。這是美國政府第一次，在官方國安公告、白宮法規文件裡，直接點名習明澤。習近平，你女兒曾在這間學校讀書，這間學校有問題，你們的關係也有問題！對中共這種靠家天下、講血脈繼承的體制來說，這不只是外交施壓，這一刀是往他家裡捅的。更狠的還不止這個，公告裡還有這樣一段話——「中共過去十年派出數千名中高層官員來美國進修，而哈佛，就是他們首選的『海外黨校』」。

白宮親自點名習近平的女兒習明澤曾在哈佛就讀。圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）

習明澤代表的是整個紅色血脈

什麼政法委、黨校、軍工、外交系……只要是中共體制內有點級別的，通通想辦法混個哈佛項目。上什麼課？上「怎麼用AI控輿論」、「怎麼搞公關、搞遊說」、「怎麼搭建金融避稅通道」、「怎麼和矽谷搞關係」。這些人不是來學民主的，是來偷技術、學管理、建關係網的。他們學完回國，直接升官，不是管電視台就是管意識形態，嘴上說反美，背景卻寫著「哈佛碩士」。

這份文件，真正的效果不是禁掉多少學生，而是向全世界放話：中共的紅色權貴，用來養後代、轉資產、建人脈的留學系統，從哈佛開始，全面失效。也正因為如此，就在公告發出不到24小時，6月5日晚，在川普發出通話要求後，習最終低頭接了電話。

「只談稀土，不談地緣」，避免中共國家級造謠

根據白宮公布的細節，川普幾乎是連珠炮式地對外總結成果：

「我們剛剛完成了一次非常棒的通話，把所有複雜問題理順了。尤其是關於稀土，現在不應該再有任何疑問。」「我們有協議，稀土出口恢復。我們會派三大核心官員赴會談——財長、商務部長、貿易代表。地點待定，安排即將公佈。」

「他邀請我訪華，我也邀請他來美。我和第一夫人都準備好了。」而川普還特別強調——這次通話完全聚焦在貿易議題上，沒有談俄烏、沒有談伊朗、沒有扯別的。

川普特別點明沒談其他話題，其目的一是明確中共任何其他地緣政治攪局的牌都不好用；二是杜絕了中共的兩面手法—— 藉機片面塞入這樣的訊息：某外國領導人同意只有一個中國、台灣問題是中國內政。川普明確說沒有扯別的，所以中共要加上去什麼其他東西，就是國家級造謠。

這個現實逼得中共服軟

外交部第二天記者會上，法新社與路透社記者連番追問：「川普說稀土問題解決了，中方有什麼回應？」外交部發言人林劍的回覆是：「你可以去問主管部門。」且就在習近平通完電話的當天傍晚，商務部火速發佈聲明：「中國政府依法依規對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准。」

白宮不是反對中國學生，而是要清理掉中共系統派出的那批人。示意圖。（圖取自中國社交平台）

稀土是表面讓步，留學生這句話，才是內部真正想保的命根子。新華社也發出通稿，在滿篇「雙方要加強合作」、「排除干擾」的外交廢話中，有一句極其關鍵的話：「美方歡迎中國留學生來美學習。」然而，川普和美國政府根本沒有提到這事。這是不是中共在自說自話，像在暗示那些手握特供護照、掛著「黨校培訓幹部」、「國企接班人」名號的家庭——我們低頭了，你們的孩子應該還能留在美國，先別慌。這句話，才是整場通話裡，北京最在意的「核心訴求」。

但現實是：川普對媒體說得很清楚：「我們要的是不惹事、愛美國的學生，不是麻煩製造者。」白宮的政策文件寫得更清楚：不是反對中國學生，而是要清理掉中共系統派出的那批人。

這場川習通話，不是兩國元首的互動，更不是習近平仍然掌權的象徵，相反的是，「難搞」的習已經搞定了。是中共內部一群真正掌權的人仍利用習近平這個殘餘符號，對外發出：「我們不想死，我們願意談」的信號。

影音資料庫來源：乾淨世界

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