自由開講》數位戰狼再出擊！中共對台資安人員發動認知戰

◎ 張亞柔

中國廣州市公安局近日發布「通緝令」，指控我國資通電軍20名現役官兵涉嫌駭入中國企業，不僅詳細揭露姓名、身分證號，甚至開出每人4萬台幣的舉報獎金，公開懸賞追緝，透過《新華社》等官媒大肆宣傳，搭配國台辦的政治發言，已超越所謂「打擊網路犯罪」範疇，此舉顯然是中共數位戰狼外交的延伸——對內強化統治、對外散布恐嚇，更妄圖以法律之名行政治之實，對台灣施壓。

中國廣州公安局6月5日懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（新華社）

根據歐盟、捷克、美國、英國等多國近年發布的資安報告，中共透過「APT」系列組織（如APT41、Mustang Panda等），長期滲透政府機構、研究單位與科技業，甚至對我國總統、副總統辦公室進行針對性攻擊。2020年我方通報中共駭客入侵行政院數十個機關，竊取高達數萬筆機密資料。此外，中共也曾於台灣大選期間，結合駭客攻擊與假訊息操作，企圖引導輿論、分化團聚，破壞我國民主制度。

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如今，中共卻反過來抹黑我方資通電軍，將捍衛網路國土的軍人貼上「駭客罪犯」標籤，實乃倒果為因。此舉的目的，無非在打擊我國官兵士氣、分化社會認知、製造「台灣是挑釁者」的敘事陷阱，藉此讓台灣人對國軍產生疑慮，更意圖影響國際社會對台灣的看法，將台灣的正當防衛抹黑為刻意挑釁。

中共此類「跨境懸賞」並非首次，從綁架香港書商、追捕海外異議者、迫害維權律師，再到將外國研究人員列入制裁與通緝名單，中共正一步步輸出其極權手段，把數位恐嚇擴張到國界之外。這一次的目標是台灣資安人員，下一次可能就是科技業者、學術界、甚至任何敢對中共說不的台灣人。

中共此舉恐造成寒蟬效應，使我國年輕科技人才對參與資通電軍卻步，也讓公務體系對參與資安防衛有所顧慮。若因此導致我們自我削弱，將正中北京下懷。資訊作戰是21世紀戰爭的第一道火線，資通電軍正是台灣抵禦中國滲透的第一道防線。他們不是網路罪犯，而是民主社會的守門人。

中共不斷強化數位戰狼策略，企圖在國際間孤立台灣，轉移自己才是全球最大網路安全威脅的事實。（資料照）

中共不斷強化其數位戰狼策略，企圖在國際間孤立台灣，轉移其自身才是全球最大網路安全威脅的事實。這樣的認知戰術不僅危害我國，更衝擊全球民主自由的價值。台灣社會與國際盟友都應認清：這不是單一事件，而是中共資訊戰全面升級的警訊。

在此呼籲政府加強保護現役官兵與資安人員的個資安全，防止中國進一步利用外流資料進行人身威脅。同時，也要透過外交管道，結合國際盟友一同譴責中共將法律當作認知武器、網路空間軍事化的卑劣行徑。民主國家應該挺身而出，與台灣站在一起，共同對抗這場無聲的侵略。

（作者為自由業）

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