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自由開講》強過軍人加薪案 藍白違法亂政再添一例

2025/06/14 09:30

◎ 張崇廉

立法院院會6月10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定明年1月1日施行。

身為退役軍官，當然我不反對國家提升軍人待遇；但，今年4月政府通過軍人加薪改革，志願役最高加薪1萬2000元，且軍公教今年才調薪3%，如果以各行各業的公平原則來說，實在很照顧我們軍人弟兄姊妹了。

立法院院會6月10日三讀通過修正軍人待遇條例部分條文，將志願役加給提高至3萬元。圖為國民黨團慶祝。（記者陳逸寬攝）立法院院會6月10日三讀通過修正軍人待遇條例部分條文，將志願役加給提高至3萬元。圖為國民黨團慶祝。（記者陳逸寬攝） 

然而從另一個方面來看，立法委員職權是審預算，怎麼可以不經過行政院就編預算？這已經逾越行政權了，立委諸公今天被罷免的一項很大原因不正是逾越了行政、司法等毁憲亂政的行為嗎？

且，當時大砍國防預算、說「潛艇浮起就給錢」等等侮辱國軍的作為，在今天面臨大罷免時，不僅不對國軍釋出該有的尊重，卻又違法亂政編出一筆錢來為國軍加薪，試想，國軍會拿得安心嗎？社會大眾會如何看待國軍弟兄姊妹？這不是陷國軍弟兄們於不義嗎？

原以為大罷免會讓國民黨心生警惕，但看看這陣子的作為，幽靈連署被查獲，說是司法不公、司法迫害；說執政黨獨裁，自己卻用威權時代的查水表、查戶政資料作為來對付人民，現今仍不改國會獨大的惡習破壞憲政體制，第三階的罷免行動，去除這些不適任立委後，希望帶給國民黨一個重生的機會，這樣才會有利台灣的發展。

（作者為海軍退役少校、服務業）

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