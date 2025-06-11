名家分享～侯宗佑》陳傑憲受邀赴美開球 為何遭網軍炎上？

在這裡我想懇求大家：拜託不要讓他們得逞，拜託兩邊都站在對方的立場想一下，其實會發現出發點都是為了台灣好、為了棒球好。兩邊都是懷抱善意的人，不要就這樣吵起來，好嗎？

◎ 侯宗佑

我知道寫這篇吃力不討好，甚至會遭到嚴厲批評，但我看到陳傑憲赴美開球引起的爭議，導致有好幾群懷抱善意的人在互相傷害，覺得實在必須稍微寫一下，希望大家能夠同理不同方的立場，也避免時間久了變成彼此信任的裂痕。

別受網軍操弄 拜託不要自己打自己

首先，部分的統一獅迷反對陳傑憲赴美，這件事並不難理解：在上半季戰績關鍵時刻，球員竟要請假出國，這在各國職棒的確少見，更何況陳傑憲是王牌中的王牌。就算球團同意，在意戰績與球員職業精神的球迷當然是很不願意——我也希望台派不要因此就把這一群反對的喵迷打成藍白、中共同路人。統一獅台派比例很高的，拜託不要自己打自己。

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但這件事是不是有網軍進來操弄？在網路上反對的人是不是有一部分是網軍？絕對有。我長期關注在台灣的親中網軍，所以發現在這次事件開始後不久，網軍就進來了，搞炎上之後，比較反台灣意識的媒體就進場推波助瀾——這已經是他們SOP，在此不詳述細節。

陳傑憲是台灣最光榮的記憶、世界冠軍的代表人物，也是大家心中最喜愛的「台灣隊長」。（資料照）

因此，也希望統一獅迷能諒解，有些台派網友的敏感神經因此被挑起，無差別攻擊的時候掃到你們，讓你們覺得莫名其妙——是的，因此我才寫這篇希望兩邊能好好溝通，至少能理解對方立場，不要被挑撥了。

「台灣隊長」陳傑憲 12強光榮時刻代表

追根究柢，為什麼網軍要進來炒作這次事件？當然，就是因為陳傑憲早就不只是「統一獅的陳傑憲」，而是「台灣的陳傑憲」，他是台灣最光榮的記憶、世界冠軍的代表人物，也是大家心中最喜愛的「台灣隊長」。中國網軍向來分化台灣不遺餘力，只要任何讓台灣人覺得光榮的事物，他們逮到機會就會進行操作、分化、抹黑。連金馬獎、金鐘獎的得主他們都會發動攻擊，更不用說帶領台灣拿到世界冠軍的台灣隊長——我一直有在關注，他們早就操作很久了。

而這次事件對親中反台網軍當然是絕佳的攻擊機會：覺得去大聯盟開球很光榮，能好好宣傳台灣的一群人，跟台派最多的統一獅迷，這兩群都是平常他們攻不進的群體。如今產生裂痕，當然要見縫插針。

傳出陳傑憲將赴美參加芝加哥白襪「台灣日」開球，白襪隊「台灣日」的進場贈品曝光。（圖取自白襪隊官方網站）

因此，在這裡我想懇求大家：拜託不要讓他們得逞，拜託兩邊都站在對方的立場想一下，其實會發現出發點都是為了台灣好、為了棒球好。兩邊都是懷抱善意的人，不要就這樣吵起來，好嗎？

為了棒球也為台灣 拜託別看到黑影就開槍

我想對台派呼籲，現在台灣的情勢當然危急，加上大罷免正在關鍵時刻，大家情緒難免緊繃。但我們真的要避免看到黑影就開槍，看到一點徵兆就出征，或是輕易被一些帶風向的人煽動——這不容易，尤其台派身上有這麼多歷史傷痕，難免敏感。但我們真的要記得：堅定的同時，也要記得溫和、容忍、理性，才能讓一起走的人越來越多。

我也想對反對陳傑憲赴美的球迷溝通一件事情：關於溝通的藝術。

網路上不同隊互嘴，這是體育迷的日常，但一旦牽涉到國際事務，以台灣的政治現況來說，能小心一點不會是壞事。我覺得大家以運動精神、以球隊戰績來說明為什麼自己反對這次安排，都很合理。但我也有看到有人的理由包括了「白襪那種戰績那麼差的爛隊，有什麼好去開球的」、「那就是一群有錢台僑的自嗨派對，幹嘛去」——就我而言，這些理由就越線了。

台灣人吵架，喜歡列舉所有讓自己的立場看起來合理的論點。但如果牽涉到國際事務，就要小心自己有沒有不小心「踩」了其他的群體。你的目標是希望陳傑憲留在台灣打球沒錯，但我想，你的目標應該不包括得罪廣大的芝加哥白襪球迷，以及台僑組織吧？如果是這樣，下筆的時候就可以多考慮兩秒。

台灣國際空間大不易 別輕易得罪MLB球迷

台灣的國際空間不容易，這些台僑選擇把錢拿來辦台灣日，而不是拿去吃喝玩樂，這就是一種善意。而白襪如果看到這次台灣日成效很好，未來就有機會變成例行官方活動——大聯盟已經有超過十個台灣日，我也參加過其中幾場。的確不是所有球迷都會知道這些活動，但參加的人數逐年增加，一場一場下來，就有越來越多美國球迷知道台灣、喜歡台灣，這也是事實。國際空間不會突然給你一個大舞台，而是要一點一點地累積。陳傑憲、統一球團願意去做這件事，我衷心感謝。

陳傑憲遭受的壓力已經太多了，日前開轟繞壘時的噤聲手勢也似乎透出弦外之音。（資料照）

不管最後陳傑憲跟統一球團做什麼決定，去或不去（編按︰6月11日陳傑憲正式婉拒美職「台灣日」開球，獅隊發布三方聲明），我都支持他們，這是我的立場——陳傑憲遭受的壓力已經太多了，他走的每一步、說的每一句話，都有太多人拿放大鏡看著。即使他到現在都處理得那麼好，我還是不忍心再給他任何一點額外的壓力。

陳傑憲正式婉拒白襪邀請 球團發布三方聲明

但同時，我也能理解反對的球迷的理由——其實都很合理，包括你們對於球團的做法的情緒，我都能懂。職業運動是這樣，中間有運動精神與熱血的成分，但也不免有商業與宣傳的成分。有些事，他們在那個位置也不好攤開來說清楚，我們都能明白大家都是出於善意，也就好了。

我知道寫這篇吃力不討好，一定會被罵；這種呼籲彼此退一步，互相同理的文章，也很可能會成為各家網軍攻擊、煽動情緒的目標。我也知道有人一定批評說過去就過去了，我幹嘛又寫這篇。但我的經驗是，有些事情不講開，會成為傷痕，傷痕久了，會再進一步成為地雷，然後在你最不希望的時候爆開。

所以我思考了很久，還是寫了這篇，希望事件稍微告一段落時候，能讓大家停下來想一想，多一點互相理解，這是我的初衷。

不管你同不同意我寫的，我都謝謝你看到這裡。我們球場見。一起為棒球加油，一起為台灣加油。



（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

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