晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～侯宗佑》陳傑憲受邀赴美開球 為何遭網軍炎上？

在這裡我想懇求大家：拜託不要讓他們得逞，拜託兩邊都站在對方的立場想一下，其實會發現出發點都是為了台灣好、為了棒球好。兩邊都是懷抱善意的人，不要就這樣吵起來，好嗎？
名家分享

名家分享

2025/06/11 19:00

◎ 侯宗佑

我知道寫這篇吃力不討好，甚至會遭到嚴厲批評，但我看到陳傑憲赴美開球引起的爭議，導致有好幾群懷抱善意的人在互相傷害，覺得實在必須稍微寫一下，希望大家能夠同理不同方的立場，也避免時間久了變成彼此信任的裂痕。

別受網軍操弄 拜託不要自己打自己

首先，部分的統一獅迷反對陳傑憲赴美，這件事並不難理解：在上半季戰績關鍵時刻，球員竟要請假出國，這在各國職棒的確少見，更何況陳傑憲是王牌中的王牌。就算球團同意，在意戰績與球員職業精神的球迷當然是很不願意——我也希望台派不要因此就把這一群反對的喵迷打成藍白、中共同路人。統一獅台派比例很高的，拜託不要自己打自己。

但這件事是不是有網軍進來操弄？在網路上反對的人是不是有一部分是網軍？絕對有。我長期關注在台灣的親中網軍，所以發現在這次事件開始後不久，網軍就進來了，搞炎上之後，比較反台灣意識的媒體就進場推波助瀾——這已經是他們SOP，在此不詳述細節。

陳傑憲是台灣最光榮的記憶、世界冠軍的代表人物，也是大家心中最喜愛的「台灣隊長」。（資料照）陳傑憲是台灣最光榮的記憶、世界冠軍的代表人物，也是大家心中最喜愛的「台灣隊長」。（資料照）

因此，也希望統一獅迷能諒解，有些台派網友的敏感神經因此被挑起，無差別攻擊的時候掃到你們，讓你們覺得莫名其妙——是的，因此我才寫這篇希望兩邊能好好溝通，至少能理解對方立場，不要被挑撥了。

「台灣隊長」陳傑憲 12強光榮時刻代表

追根究柢，為什麼網軍要進來炒作這次事件？當然，就是因為陳傑憲早就不只是「統一獅的陳傑憲」，而是「台灣的陳傑憲」，他是台灣最光榮的記憶、世界冠軍的代表人物，也是大家心中最喜愛的「台灣隊長」。中國網軍向來分化台灣不遺餘力，只要任何讓台灣人覺得光榮的事物，他們逮到機會就會進行操作、分化、抹黑。連金馬獎、金鐘獎的得主他們都會發動攻擊，更不用說帶領台灣拿到世界冠軍的台灣隊長——我一直有在關注，他們早就操作很久了。

而這次事件對親中反台網軍當然是絕佳的攻擊機會：覺得去大聯盟開球很光榮，能好好宣傳台灣的一群人，跟台派最多的統一獅迷，這兩群都是平常他們攻不進的群體。如今產生裂痕，當然要見縫插針。

傳出陳傑憲將赴美參加芝加哥白襪「台灣日」開球，白襪隊「台灣日」的進場贈品曝光。（圖取自白襪隊官方網站）傳出陳傑憲將赴美參加芝加哥白襪「台灣日」開球，白襪隊「台灣日」的進場贈品曝光。（圖取自白襪隊官方網站）

因此，在這裡我想懇求大家：拜託不要讓他們得逞，拜託兩邊都站在對方的立場想一下，其實會發現出發點都是為了台灣好、為了棒球好。兩邊都是懷抱善意的人，不要就這樣吵起來，好嗎？

為了棒球也為台灣 拜託別看到黑影就開槍

我想對台派呼籲，現在台灣的情勢當然危急，加上大罷免正在關鍵時刻，大家情緒難免緊繃。但我們真的要避免看到黑影就開槍，看到一點徵兆就出征，或是輕易被一些帶風向的人煽動——這不容易，尤其台派身上有這麼多歷史傷痕，難免敏感。但我們真的要記得：堅定的同時，也要記得溫和、容忍、理性，才能讓一起走的人越來越多。

我也想對反對陳傑憲赴美的球迷溝通一件事情：關於溝通的藝術。

網路上不同隊互嘴，這是體育迷的日常，但一旦牽涉到國際事務，以台灣的政治現況來說，能小心一點不會是壞事。我覺得大家以運動精神、以球隊戰績來說明為什麼自己反對這次安排，都很合理。但我也有看到有人的理由包括了「白襪那種戰績那麼差的爛隊，有什麼好去開球的」、「那就是一群有錢台僑的自嗨派對，幹嘛去」——就我而言，這些理由就越線了。

台灣人吵架，喜歡列舉所有讓自己的立場看起來合理的論點。但如果牽涉到國際事務，就要小心自己有沒有不小心「踩」了其他的群體。你的目標是希望陳傑憲留在台灣打球沒錯，但我想，你的目標應該不包括得罪廣大的芝加哥白襪球迷，以及台僑組織吧？如果是這樣，下筆的時候就可以多考慮兩秒。

台灣國際空間大不易 別輕易得罪MLB球迷

台灣的國際空間不容易，這些台僑選擇把錢拿來辦台灣日，而不是拿去吃喝玩樂，這就是一種善意。而白襪如果看到這次台灣日成效很好，未來就有機會變成例行官方活動——大聯盟已經有超過十個台灣日，我也參加過其中幾場。的確不是所有球迷都會知道這些活動，但參加的人數逐年增加，一場一場下來，就有越來越多美國球迷知道台灣、喜歡台灣，這也是事實。國際空間不會突然給你一個大舞台，而是要一點一點地累積。陳傑憲、統一球團願意去做這件事，我衷心感謝。

陳傑憲遭受的壓力已經太多了，日前開轟繞壘時的噤聲手勢也似乎透出弦外之音。（資料照）陳傑憲遭受的壓力已經太多了，日前開轟繞壘時的噤聲手勢也似乎透出弦外之音。（資料照）

不管最後陳傑憲跟統一球團做什麼決定，去或不去（編按︰6月11日陳傑憲正式婉拒美職「台灣日」開球獅隊發布三方聲明），我都支持他們，這是我的立場——陳傑憲遭受的壓力已經太多了，他走的每一步、說的每一句話，都有太多人拿放大鏡看著。即使他到現在都處理得那麼好，我還是不忍心再給他任何一點額外的壓力。

陳傑憲正式婉拒白襪邀請 球團發布三方聲明 

但同時，我也能理解反對的球迷的理由——其實都很合理，包括你們對於球團的做法的情緒，我都能懂。職業運動是這樣，中間有運動精神與熱血的成分，但也不免有商業與宣傳的成分。有些事，他們在那個位置也不好攤開來說清楚，我們都能明白大家都是出於善意，也就好了。

我知道寫這篇吃力不討好，一定會被罵；這種呼籲彼此退一步，互相同理的文章，也很可能會成為各家網軍攻擊、煽動情緒的目標。我也知道有人一定批評說過去就過去了，我幹嘛又寫這篇。但我的經驗是，有些事情不講開，會成為傷痕，傷痕久了，會再進一步成為地雷，然後在你最不希望的時候爆開。

所以我思考了很久，還是寫了這篇，希望事件稍微告一段落時候，能讓大家停下來想一想，多一點互相理解，這是我的初衷。

不管你同不同意我寫的，我都謝謝你看到這裡。我們球場見。一起為棒球加油，一起為台灣加油。


（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書