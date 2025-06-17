最近在屏東就發生一起比特犬咬死柴犬的事件，柴犬飼主趕緊請民眾幫忙持棍棒、掃把工具試圖將兩隻狗分開，但比特犬仍緊咬不鬆口，最後柴犬傷重不治、比特犬也死亡。

◎ 法操司想傳媒

屏東內埔柴犬「阿寶」遭比特犬咬傷致死。（翻攝自爆料公社）

近期不少關於比特犬咬傷人的事件層出不窮，由於比特犬生性兇猛，在台灣若要飼養比特犬，需要先向相關單位登記，否則可能會遭到開罰。最近在屏東就發生一起比特犬咬死柴犬的事件，柴犬飼主趕緊請民眾幫忙持棍棒、掃把工具試圖將兩隻狗分開，但比特犬仍緊咬不鬆口，最後柴犬傷重不治、比特犬也死亡。



過失犯能否主張正當防衛？



據了解，當時這隻比特犬沒有繫繩，也未戴嘴套，比特犬在柴犬經過時就咬住柴犬，現場多名民眾嘗試用掃把、鐵棍等工具將其分開，場面驚險，後續柴犬送醫，柴犬飼主在社群平台發文，柴犬因氣胸與撕裂傷施打嗎啡，最終在15日離世。



比特犬飼主沒有看管好自己的狗，放任其出去咬死柴犬雖不屬於故意，但應有過失，面對比特犬攻擊自己的柴犬，柴犬飼主找民眾一同奮力反擊的行為應屬「正當防衛」，雖然比特犬飼主是過失犯，不過因具有不法性，所以還是可以對其主張正當防衛。



打死比特犬，柴犬主人需要賠償嗎？



比特犬飼主稱「他們拿鐵棍打死我的狗，我的狗何其無辜，我回來看到我的狗都被打死了」、「這些人是不是比狗咬死狗更恐怖，更惡劣，是不是人比狗還殘忍」。根據民法第149條：「對於現時不法之侵害，為防衛自己或他人之權利所為之行為，不負損害賠償之責。但已逾越必要程度者，仍應負相當賠償之責。」，由於是比特犬攻擊在先，柴犬主人可以援引民法第149條，拒絕賠償比特犬主人。



對於比特犬及柴犬主人來說，這兩隻狗都是他們的寶貝，甚至是家人，發生這起悲劇想必兩位飼主都相當心痛，但比特犬生性兇猛，殺傷力極強，若不好好管理可能會造成傷亡，日前就有一起比特犬咬傷民眾的事件，不僅主人遭到開罰，若情況嚴重，連狗也可能會遭到「安樂死」。



法操也呼籲各位飼主，不管是否養比特犬，都一定要繫好籤繩，若狗狗有攻擊人的傾向，也要套好嘴套，避免憾事再度發生。

本文經授權轉載自【法操】比特犬緊咬柴犬造成「兩狗雙亡」，柴犬主人需要賠償嗎？

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