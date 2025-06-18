自由開講》當韓國「恐中」成為台灣民主危機的投射鏡像

◎ 李靖

韓國總統大選落幕，自由派候選人李在明無懸念地當選新任總統，卻也遭遇激烈的輿論批判：不夠反中、對中示好、外交戰略模糊等等。社群上甚至將他貼上「共產主義者」、「韓國會變成第二個香港」的標籤，這些言論在台灣也迅速發酵，部分台灣人對韓國共同民主黨重新執政感到焦慮，認為會影響整體民主陣營對中國的牽制力，間接威脅台灣國家安全。

南韓總統李在明。（歐新社）

李在明與韓國自由派一向主張穩定和平，對中國言語保守、強調與北京溝通以牽制北韓，確實稱不上對中強硬。但我們更該看到的是：即使韓國自由派政黨有其在美中兩強間保持外交模糊的立場，韓國整體社會對中共的戒心與警覺，遠比台灣更鮮明。

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在韓國，「反中」已是強大的情緒共識。根據2023年皮尤研究中心調查，韓國對中國持負面觀感比例高達80%，為全球最高之一。近年中韓民間互信陷入冰點，反中情緒遍及年輕世代與各大城市。社群上出現的「恐中」可觀聲量反映的是社會對民主遭干預的高度敏感。

另外一方面在韓國，當政府表現不當，韓國民眾皆能透過選票與街頭行動迅速反制，健全的憲政體制也一次次發揮作用，讓濫權的領導者下台。反觀台灣，更令人憂心的是，在民主憲政受到立法院擴權、程序破壞等挑戰時，仍有台灣民眾選擇無感，甚至為破壞民主者辯護。對於現今的國際局勢真正危險的是：我們擁有最直接的中國威脅，卻仍有一群人對此不具有危機意識。

中共統戰手段早已滲入台灣社會各角落，面對最直接的中國威脅，卻仍有一群人對此不具有危機意識。示意圖。（資料照）

台灣的親中政黨毫不掩飾地與中國靠攏，媒體環境遭紅色資本滲透，甚至中共統戰手段早已滲入社會各角落——包括宗教、校園、基層組織與民間活動。這一切都是韓國社會目前仍未出現的現象。當將韓國當成投射恐懼的鏡像的時候，不如誠實面對更加危險的台灣。因為台灣所面對的挑戰，遠比韓國更加真實、更加危險，也更加值得我們警覺。

（作者為上班族）

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