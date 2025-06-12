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自由開講》賴總統凸顯主體與對外連結 迎向世界的台灣

2025/06/12 15:00

◎ 朱孟庠

賴總統五二○就職以〈迎風轉型穩健前行〉發表執政週年談話，以「台灣」作為主要國家敘事，凸顯主體性與對外連結，闡述台灣在世界格局的角色。「世界的台灣」奠基於「台灣的台灣」，唯有一個具獨特性，有強健公民意識、主體意識的台灣，才能成為國際不可或缺的台灣。上任一年來，對親中集團的舔共作為，致民主內戰，啟動全民大罷免。

賴總統正面對決舔共集團，中共即「共奴集團」恐懼的是賴總統正領航台灣，走出中國的封鎖，進入世界。他以民主同盟鏈、第一島鏈、半導體供應鏈，展現台灣的重要性與關鍵價值，將台灣提升至國際格局。

賴清德總統接受櫻井翔專訪，強調中國的威脅是國際問題，殷盼美日及民主陣營共同阻止中國發起戰爭。（圖擷取自社群平台「X」）賴清德總統接受櫻井翔專訪，強調中國的威脅是國際問題，殷盼美日及民主陣營共同阻止中國發起戰爭。（圖擷取自社群平台「X」）

近日外媒「日本經濟新聞」等頻頻專訪賴總統，連新潮國民男團「嵐」知名學霸櫻井翔都特別前來專訪，日本電視台聯播網（NNN）播出，賴總統：「中國的威脅是國際問題，殷盼美日及民主陣營共同阻止中國發起戰爭」；「日本經濟新聞」也以刊頭登出賴總統：「兩岸若開戰是中國刻意為之」，就是告訴世界提防中國由演轉戰，侵擾擴大。台海問題絕不由「舔中集團」鎖入「一中」，否則台海若起戰，成為中國內戰，中國內政問題，民主同盟已無立場助台。

然賴總統上任一年來，國會親中集團，條條法案均為中共開後門，重傷台灣國安及主權。賴總統宣示「兩岸互不隸屬的兩國論」，強化台灣主體性，定位「中國就是敵對勢力」，部會也執行賴總統「國安十七條策略」：政府從抓逃兵、清共配、揪賣台藝人、查假連署、辦盜個資公務員…領敵國身分證者註銷台灣國籍…賣台集團害怕了，喊出要罷免賴清德。賴政府打到痛點了，他們怕了。

「輿論」是武器，民主內戰已開打，今背水一戰，戰勝，台灣主體意識必振奮飽滿！如「歐陽娜娜」只是個符號，但她代表的是持續認知戰的一個焦點，若她轉發支持武統言論而被註銷台灣國籍，則代表台灣政府已意識到國家安全的深層挑戰。

大罷免是台灣人向世界展現守護民主，捍衛主權的意志。（曙光花蓮提供）大罷免是台灣人向世界展現守護民主，捍衛主權的意志。（曙光花蓮提供）

輿論做賴總統的後盾，不短視，如4+1多放假，一般民眾當然是高興的，但背後包藏什麼？以粗糙的立法，低廉的成本，透過《紀念日及節日實施條例》之修法，取消五一九白恐紀念日，弱化台灣主體意識，另加〈台灣光復節〉及〈行憲紀念日〉將民主台灣綁進中國，刻意強化「台灣是中國的台灣」，致國家認同混淆，敵、我不分。公民當覺醒，力挺賴總統的戰略方向，國安第一，不隨表象民調起舞。

當公民反共護台大罷免聲響起，公民要做政府的後盾，此刻國際都關注台灣的「大罷免」，必須大成功！國民黨破壞民主的行止罄竹難書，從不思反省，國家方向不容被「一中」混淆，民主內戰既已啟動，台灣人要向世界展現守護民主，捍衛主權的意志，「中國的台灣」與「台灣的台灣」已至肉搏巷戰。成功！民主深化，鞏固主體意識，台灣終會成為台灣人的台灣，唯有團結健壯的台灣才能迎向世界。

（作者為雙和罷團志工、李登輝基金會前副秘書長）

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