自由開講》對黨派「鬧劇政治」的嚴正反駁

◎ 宗政直言集

正如德國大哲哈伯馬斯的論述，「當無知開始咆哮，理性便必須大聲疾呼。」這不是一個修辭，而是一個民主社會捍衛真理的召喚。國民黨立委近日指控柯建銘為「中選會太上皇」，甚至要求檢調調查洩密問題，這種說法完全是將民粹包裝為正義、將推測扭曲成陰謀，堪稱現代民主制度中最具破壞力的謊言暴力集大成者。

國民黨立委近日指控柯建銘為「中選會太上皇」，並要求檢調調查洩密問題。（資料照）

事實上，罷免投票時程依《選罷法》清楚規定：經公告成案後，20至60天內辦理。5月初送件、6月中公告、7月下旬投票，這是任何具常識的人都能推論出的程序邏輯。柯建銘作為資深立委，提出合理預測，竟被扭曲成「洩密」、「勾結」，不但邏輯荒謬，更是國民黨妄想使用政治話術操弄民意的經典案例。

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用謠言撕裂民主，用歇斯底里掩蓋法治

若依這樣的邏輯，所有專業推估都可能成為罪證，所有依法行政都可能被標籤為「不公」。這不是質疑制度，是蓄意瓦解人民對政府制度信任的惡意。當政客以如此拙劣的話術煽動民意，不啻是把國家治理降格為政黨對決的舞台劇。

從公共行政管理學角度來看，行政部門的存在，是為人民服務，執行法律、維持秩序與效率，而非為政治服務。若每個機關都須向政黨報告，或因政客一言而延宕職責，國家將迅速滑入「派系化的無政府狀態」。正如二千多年前柏拉圖的擔憂一樣，「當政客操弄無知者的情緒，城邦將走向毀滅。」

這種惡性政黨話術的本質，是以語言製造敵意，以情緒掩蓋真相，進而達成政治目的。那些心中有鬼者對行政中立的蔑視，實質上正體現他們心中那套「黨領政」的價值觀——與對岸無異。將罷免制度扭曲為政爭工具，才是真正踐踏人民主權的行為。

中選會依法行政，是對民主的守護。（資料照）

罷免成不成功，關鍵在人民投票的結果，而非中選會的職責。中選會依法行政，是對民主的守護，不是任意指使的附庸。國民黨特定人士若真尊重人民，應該是投入公共討論、說服選民，而不是以誇張語言擾亂民智、扭曲制度。

民主政治的底線是尊重制度。若連這一點都無法堅守，這些人終將被歷史淘汰，也被選民唾棄。台灣人民不需要靠製造仇恨來辨是非，更不會讓把整套體制當成鬧劇玩弄的人，繼續把持權柄。

（作者為科技公司執行長、國立臺北大學新北市校友會副理事長）

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