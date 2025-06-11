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自由開講》台灣制度落後？張維為暴露中共文化優越迷思

2025/06/11 11:30

◎ 張亞柔

中共擅長利用體制內的「學者」替其政治目的背書與包裝，上海復旦大學中國研究院院長張維為正是典型代表，日前，張維為在武漢大學的公開演講中，宣稱「解決台灣問題的時機越來越成熟」，甚至揚言「說不定哪天你一醒來已經解放了」、「台灣沒有下一次大選了」等言論，語氣中不乏軍事恫嚇的影子。

上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖翻攝自微博）上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖翻攝自微博）

此番發言是中共透過學界名人釋放「統一氣氛」，藉此對國內輿論形塑收復台灣訊號，同時對台灣社會進行情緒測試的雙重手段。

矮化民主制度，凸顯極權傲慢與文化優越迷思

張維為在演講中不斷貶低台灣民主體制，聲稱「台灣制度是落後制度」，甚至表示「台灣領導人的能力不如上海一位區委書記」。這種說法不僅是對台灣2300萬人民選擇的公然侮辱，更反映中共長期以來對西方式民主的深層敵意與誤解。

在中共的話語體系中，「效率」與「穩定」凌駕於「選票」與「言論自由」之上。這種邏輯雖或許能吸引中國內部已習慣威權治理的人民，但在自由社會中毫無說服力。張維為吹捧中共幹部「工農商軍樣樣精通」，其實是將極權體制下的個人服從，包裝成治理能力的優勢，這種本質上的反民主論述，值得台灣社會警惕。

小紅書成統戰樣板，資訊滲透悄然深化

張維為表示，「小紅書等社群平台受到台灣年輕人喜愛，因此統一後治理台灣會比治理香港容易」。顯示出，中共正透過文化滲透與資訊控制，進行一場無硝煙的戰爭。

將社群平台當作武器，是當代認知作戰的標準模式。小紅書、抖音這類表面娛樂、實則含有政治引導與審查機制的App，正在滲透台灣民眾日常生活，特別是青年世代。中共正試圖建立一種「你雖未被統一，但思想已被接管」的現實。

小紅書、抖音這類表面娛樂、實則含有政治引導與審查機制的App，正在滲透台灣民眾日常生活。（路透）小紅書、抖音這類表面娛樂、實則含有政治引導與審查機制的App，正在滲透台灣民眾日常生活。（路透）

對此，陸委會主委邱垂正已公開點名抖音、小紅書與統戰操作有關，提醒國人須警覺個資外洩與潛在認知洗腦風險。中共早已將資訊空間視為「戰場」，張維為的發言更驗證了此觀點。

張維為言論是中共對台整體戰略的拼圖

張維為這場演講，無論是語氣的囂張、內容的挑釁、對民主的鄙視，還是對資訊戰的自信，都是中共對台政策「由鬥轉戰」的縮影，透過「武力威脅」結合「話語控制」，中共正朝著逼迫台灣屈服、壓縮民主空間的目標邁進。

對台灣而言，這些不只是話語挑釁，而是實實在在的戰略預演。民主制度不只是一種選舉機制，更是全民共識與價值認同的體現。中共若能在無需開戰的情況下，先用資訊滲透台灣、改變認同、用文化操控弱化反抗，那麼離其「統一台灣」的野心將更進一步。

因此，台灣社會不僅要在軍事上備戰，更要在資訊上築起防線。唯有全民提高數位素養、堅定制度自信，才能在面對中共持續滲透時，穩住民主堡壘。

（作者為自由業）

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