自由開講》從高大全與偉光正看館長中國行

◎ 愚工

中國文革時期規定，戲劇主角形象刻劃必須遵循「三突出原則」：主人公必須形象高大、胸懷寬廣，是全心全意為人民服務的沒有缺點的形象，總之是一個完人。潛規則裡稱之為「高大全」。

2018年6月，中國「國家廣播電視總局」提出「五個絕對不用」標準，明確規定，對黨離心離德、品德不高尚的演員堅決不用；低俗，惡俗、媚俗的演員堅決不用；思想境界、格調不高的演員堅決不用；有汙點有緋聞、有道德問題的演員堅決不用；紋身藝人、嘻哈文化、亞文化（非主流文化）和喪文化（頹廢文化）堅決不用。官場以「偉光正」名之，堪稱「高大全」2.0。

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「偉光正」與「高大全」目前依然是中共戲劇刻劃主角人物，及實際工作中選人、用人、待人，甚至選擇統戰對象，遵循的主流潛規則。

網紅「館長」陳之漢自稱「和平大使」，已辦好台胞證，6月10日下午前往中國上海直播。（圖擷取自直播）

近日「一臉橫肉，滿嘴三字經，渾身刺龍刺鳳」的「館長」陳之漢宣稱要到中國扮演「和平大使」，事情曝光後，有人看衰，有人嘲弄，有人看好…，眾說紛紜。筆者認為，依據上述中共「偉光正」與「高大全」的標準，陳之漢中國行，注定不可能獲得中共官方的真心歡迎，遑論官媒的大篇幅報導與官方敲鑼打鼓的盛大歡迎。說明如下：

1.陳之漢過去對中共的「反動」言行，不是問題，因為李宗仁、連戰及馬英九這些罪大惡極的人，中共不但讓他們回歸，還拿來當「祖國偉大號召」的見證，所以陳之漢過去的「政治不正確」不是問題。

2.陳之漢的問題出在違反「五個絕對不用」的後面四個。

館長在直播過程中，突然被1名中國「路人」詢問：「請問你是哪國人？」（擷取自館長Youtube直播「館長惡名昭彰」）

「館長」6月10日啟程赴中國，國台辦已表態歡迎，若再找個地方台辦基層人員冒充民間嚮導，帶到幾個紅色景點接受「祖國偉大建設」的震撼教育，然後平安返台，已經是「阿彌陀佛」了。陳之漢應找把好秤，掂掂自己的斤兩。

（作者業商）

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