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自由開講》在地學子辦特映：雲林《民主，練習中》見證青年返鄉力量

2025/06/14 10:30

◎ 劉晉安

作為一位大專生，很榮幸承辦了6月9日，《民主，練習中》在雲林中華影城舉辦了最終場特映會，這不只是一場電影放映，更是一場深具意義的民主實驗，尤其看到滿席的畫面、罷免團體坐在台下真的熱淚盈眶，留在雲林的我，並不孤單。

《民主，練習中》在雲林中華影城舉辦最終場特映會，這不只是一場電影放映，更是一場深具意義的民主實驗。（作者提供）《民主，練習中》在雲林中華影城舉辦最終場特映會，這不只是一場電影放映，更是一場深具意義的民主實驗。（作者提供）

在農業大縣雲林，土地的芬芳與陳年政治家族的權力遊戲交織，對於在地學子而言，這份「特殊綁定」的重量，無形中塑造了日常，也催生了難以言喻的無力感。然而，一部名為《民主，練習中》的紀錄片，恰如其分地闖入了這片傳統的場域，以青年視角，為雲林帶來一絲改變的契機。

《民主，練習中》是地方民主的真實寫照，為首部以地方政治為主題的紀錄片，記錄了三位學運出身的年輕人——廖郁賢、郭稟翰、傅銘偉——回到認定的家鄉，以青年之姿在複雜的地方政治中，做出改變。特映會現場，導演楊正欣、監製林正盛親臨，雲林縣民進黨多位重要民主前輩、民代以及雲林在地重要民主夥伴——「拔釘」團體也現身力挺，預示著這將是一場雲林民主力量的集結。

罷團現身特映會力挺，代表著這是一場雲林民主力量的集結。（作者提供）罷團現身特映會力挺，代表著這是一場雲林民主力量的集結。（作者提供）

最令人感動的是，政治受難者呂昱先生也到場分享民主的可貴，以及雲林限定的驚喜嘉賓——廖郁賢的父母廖家德、蘇妙惠，兩位被譽為紀錄片中最具特色的人物，他們「意義上」的現身成為亮點，為這場特映會增添了獨特的在地色彩。最諷刺也最有意義的，莫過於宣傳期間雲林地方傳出對劇中人物及電影公司提告的傳言，這恰恰證明了《民主，練習中》這部片名的核心意涵——民主從來不是一蹴可幾的終點，而是一個充滿挑戰、爭議與碰撞的練習過程。在地權勢者因影片內容感到「形象不佳」而意圖施壓，正好凸顯了年輕世代挑戰舊有政治結構所面臨的阻力，這不正是雲林政治的真實寫照嗎？

這場特映會不僅是給雲林鄉親的專屬體驗，更是邀請所有人一同走上這條民主的道路，思考二十年來的民主練習題！身為雲林的一份子，我們期待這場特映會能喚醒更多人對於地方政治的關注，它不僅是青年的返鄉運動，更是農民運動精神的延續，提醒著我們，真正的改變，始於在地，也將回歸在地，雲林的民主練習，才正要開始。

（作者為學生、雲林縣地方深耕教育文化協會理事長）

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