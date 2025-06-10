名家分享~顏擇雅》為何中共對沈伯洋下重手？

知道中共現在問題是什麼，就可以理解「台獨頑固份子」名單用意了。進去的，一定都是真正有礙他們拿下台灣的。台灣民主基金會被挑中，是因為中共真的很介意這個單位進行的國際交流活動。資通電軍被挑中，也因為這軍種有打到中共痛處。

◎ 顏擇雅

中共對沈伯洋下重手，綠營許多人不解。這種不解，主要源於一種迷思，以為台獨才是中共的頭號敵人，沈伯洋在綠營中並不算非常獨，怎麼是他？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

以台灣的政治光譜，陳柏惟比沈伯洋獨多了，陳柏惟才是深綠最愛，沈伯洋不是，為什麼陳柏惟至今進不去「台獨頑固份子」名單，沈伯洋不只去年就進去，今年還連父親開的公司也被懲戒？

請繼續往下閱讀...

我認為，中共的確把反台獨掛嘴邊，但是觀察中共，是要看他們做什麼，而非說什麼。明明有「台獨頑固份子」名單，放進去卻無一是深綠，金恆煒啦李筱峰啦都不在名單內，可見中共其實也沒那麼反台獨。

這麼說吧：中共想拿下台灣是真的，也想用最小代價達到目的。有這個大戰略前提，台獨對中共是具有兩面性的。看見事情的兩面性，一向是中共最擅長的思考方式。

所謂兩面性，就是有弊也有利，可做槓桿施力。台獨對於中共的弊是會讓台灣人抗拒「統一」。利則在於兩方面：一是它造成台灣社會撕裂，讓中共在台灣內部有更多力量可以團結；二是它讓中共站上道德制高點，師出有名，別忘了中國人民是不反民主自由的，卻都反台獨。是這些好處，讓中共在行動上並沒那麼反台獨。

中國國防部發言人吳謙。（圖擷取自中國國防部）

或者說，中共對台獨的真正看法是：「早晚要來收了你們!」這是國防部發言人吳謙公開講的話，語氣是輕蔑。意思是，只要拿下台灣，要怎麼對付台獨都可以了。目前忍一忍無妨，搞不好還可以加以利用。

現問題，就是要怎麼拿下台灣?

知道中共現在問題是什麼，就可以理解「台獨頑固份子」名單用意了。進去的，一定都是真正有礙他們拿下台灣的。台灣民主基金會被挑中，是因為中共真的很介意這個單位進行的國際交流活動。資通電軍被挑中，也因為這軍種有打到中共痛處。

讓更多台灣人具備民防意識，不只會增加共軍侵台的難度，還會讓中國人民懷疑武統的正當性。圖為黑熊學院進行戶外大型演訓。（資料照）

以此類推，沈伯洋也一定是因為他真的有做對什麼。黑熊學院不講統獨，只講民防。更多台灣人具備民防意識，不只會大大增加共軍侵台的難度，還會讓中國人民懷疑武統的正當性。

這是中共所不願面對的，所以非下重手不可。

（作者為雅言文化創辦人）

本文經授權轉載自顏擇雅臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法