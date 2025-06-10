曹興誠八不居士》立委通敵叛國，豈能不罷免？

國民黨立委面臨大罷免，現在每天跑回選區，去吹噓他們為選民作了哪些服務。他們不了解，我們要罷免他們的理由，是因為他們都聽於傳崐萁，而傅崐萁則聽命於王滬寧。

◎ 曹興誠

古今中外歷史上，許多人即使曾為國家立下功勞，但涉及叛國，都難免一死。

最顯著的例子，是英國國王查爾斯一世（King Charles I），在位期間為1600–1649。

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查爾斯一世是唯一一位被以叛國罪處死的英國國王。（維基百科）

查爾斯一世是英國君主立憲制度發展過程中的重要人物，但在英國內戰中與議會對抗，戰敗後被控「對人民的叛國罪」，而於1649年被公開處決，是唯一一位被以叛國罪處死的英國國王。

國民黨立委面臨大罷免，現在每天跑回選區，去吹噓他們為選民作了哪些服務。

他們不了解，我們要罷免他們的理由，是因為他們都聽於傳崐萁，而傅崐萁則聽命於王滬寧。

王滬寧沒有人不知道吧？他是中共負責消滅中華民國的政協主席。

所以這些國民黨立委都犯了「對台灣人的叛國罪」。犯了這種罪過，連國王都會被處死，而我們只是罷免他們而已。

傅崐萁（右三）去年帶著16位藍委在中國北京與負責消滅中華民國的中國全國政協主席王滬寧（右二）會面。 （取自新華網）

立委王鴻薇曾經問說：「我們做錯了什麼」？我們可以告訴她，你跑去中共央視，矮化蔡英文是「台灣地區領導人」，因此犯了「對台灣人民的叛國罪」。

請大家記住，罷免叛國的國民黨立委，對他們只是最輕微的處罰；不罷免他們，則是台灣人民對自己最大的殘忍。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載曹興誠臉書

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