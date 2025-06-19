健康醫療網》不只日曬 食藥署揭「黑色素」生成原因！可以用食材敷臉變白嗎？

食藥署說明，黑色素細胞（Melanocyte）分布在皮膚底層，而「黑色素」正是由黑色素細胞內的黑色素小體（Melanosome）負責合成，用以保護肌膚免受紫外線的傷害。當紫外線照射到皮膚時，黑色素細胞會產生黑色素來吸收、分散光線，以此減少紫外線對皮膚組織的損害。當黑色素過度累積時，就可能導致膚色加深，甚至可能使得皮膚出現色斑。

◎ 健康醫療網

食藥署說明，黑色素細胞（Melanocyte）分布在皮膚底層，而「黑色素」正是由黑色素細胞內的黑色素小體（Melanosome） 負責合成，用以保護肌膚免受紫外線的傷害。（取自貼文）

夏天一到難免都有可能需要曝曬在太陽底下，讓許多人擔心皮膚會因此變黑。其實，除了日曬外，受傷、荷爾蒙和部分疾病或藥物也是導致黑色素沉澱的因素。食藥署日前就透過fb粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」說明黑色素讓皮膚變黑的原因，並提醒民眾即便是在陰天或多雲的天氣也要注意防曬！

黑色素可保護肌膚 但太多就會讓膚色變黑

食藥署說明，黑色素細胞（Melanocyte）分布在皮膚底層，而「黑色素」正是由黑色素細胞內的黑色素小體（Melanosome）負責合成，用以保護肌膚免受紫外線的傷害。當紫外線照射到皮膚時，黑色素細胞會產生黑色素來吸收、分散光線，以此減少紫外線對皮膚組織的損害。當黑色素過度累積時，就可能導致膚色加深，甚至可能使得皮膚出現色斑。

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食藥署進一步指出，促使黑色素生成的主要原因包括以下4點：

1.日曬：可分為立即性與延遲性兩種，立即性曬黑通常在日曬後1至2小時內產生，延遲性曬黑則可能在2至3天左右出現。

2.荷爾蒙變化：當女性荷爾蒙產生變化時，例如懷孕、服用避孕藥或經期前前，容易出現較明顯的色素沉著。

3.受傷：皮膚受傷後引發的發炎反應會促進黑色素細胞活化，這也是受傷後的疤痕常有色素沉澱的原因。

4.疾病與藥物：某些疾病如愛迪生氏症、尼爾森氏症等，成因與腎上腺皮質素分泌異常有關，可能導致色素增加。部分具光敏感性的藥物也會引發色素沉著的問題。

食藥署列防曬3要點 自己DIY敷臉恢復白皙要小心風險！

食藥署也列出防曬3要點「要避、要擦、要遮」，即避免在上午10點至下午3點之間曝露在陽光下，以及適當塗抹防曬化粧品，外出時也可利用物理性防護，如陽傘、寬邊帽、太陽眼鏡、長袖衣服等。同時食藥署也建議，可以搭配保濕化粧品促進肌膚正常代謝，並維持均衡的飲食和良好的生活習慣，幫助守護肌膚健康。

有些民眾可能想使用天然食材敷臉，讓肌膚恢復白皙。對此食藥署提醒，不是每種食材都適合敷臉，例如芸香科植物如檸檬、柑橘、葡萄柚等的果皮中含有感光性物質，容易使肌膚出現光敏感現象，一旦照射到紫外線，可能引發色素沉澱、紅腫、發癢、灼燒感，甚至形成植物光化性皮膚炎。自己DIY敷臉可能有潛在風險，食藥署建議如有相關需求，還是要使用經過功能測試且有完整標示、可幫助淡化或加速黑色素代謝的產品。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 不只日曬 食藥署揭「黑色素」生成原因！可以用食材敷臉變白嗎？

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