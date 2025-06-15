健康醫療網》掌握晚期肝癌治療決策，穩定控制兼顧生活的平衡點！

肝癌好發於45歲以上，許多病人尚有工作及家庭要照顧，如何穩定控制癌症並兼顧生活平衡，都將是一大挑戰。

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肝癌的高風險族群大多為慢性肝病或帶原者。陳三奇醫師進一步說明，以B型肝炎病人為多數，約佔六成，其次是C型肝炎病人，約為一至兩成，其餘三成病人可能與飲酒、脂肪肝有關。（取自貼文）

我國投入肝癌防治多年，然根據最新的癌症登記報告顯示，每年仍有七千多名新確診的肝癌病人，威脅不容忽視。臺北榮民總醫院腫瘤醫學部主治醫師陳三奇醫師指出，若要穩定控制肝癌，持續追蹤與定期治療是必要的。不過，肝癌好發於45歲以上，許多病人尚有工作及家庭要照顧，如何穩定控制癌症並兼顧生活平衡，都將是一大挑戰。

肝是「無聲的器官」 約三成肝癌發現時已是晚期

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肝癌的高風險族群大多為慢性肝病或帶原者。陳三奇醫師進一步說明，以B型肝炎病人為多數，約佔六成，其次是C型肝炎病人，約為一至兩成，其餘三成病人可能與飲酒、脂肪肝有關。以上提及的族群皆建議定期追蹤、預防風險。然而，肝是無聲的器官，早期肝癌症狀並不明顯，約有三成病人確診時已屬晚期。對此，陳三奇醫師指出，晚期肝癌通常是指腫瘤已侵犯血管，或擴散至肝臟以外的部位，這時多以藥物治療為主。此外，即使屬於肝癌中期，若反覆栓塞或頻繁復發，也會考慮轉為藥物治療。

七旬老翁穩定口服藥治療五年 用藥便利依從性更高

晚期肝癌的藥物治療，國內健保給付的第一線藥物有口服標靶治療、針劑免疫治療。陳三奇醫師表示，藥物皆具臨床實證療效，可視病人個別狀況來擬定治療策略。在治療使用上，針劑每三週注射一次，每次約二至三小時，必須在醫院內進行，再加上檢查需費時一天。而口服藥一天服用一次，在家即可用藥，大幅減少病人往返醫院回診的時間。

「晚期肝癌治療上，考量不只有藥物選擇有哪些，在現實面臨的問題也需要考量到，例如病人是否方便密集回診、年紀較大的病人希望避免打針、陪病家屬的照護壓力等。」提到治療選擇，陳三奇醫師提醒道。臨床經驗上，有不少晚期肝癌穩定控制的案例，很多病人都有持續用藥兩、三年。對此，陳三奇醫師也近一步分享，最激勵的病人故事是一位住在離島的八十多歲老先生，從七十多歲開始接受口服藥治療，至今五年仍持續穩定追蹤，並接受健保給付，每月回診一次抽血檢查。對於住在離島的老先生和家屬，減少許多奔波與時間，間接能提高服藥順從性，對疾病控制都有相當正面的幫助。

晚期肝癌用藥決策要素 口服標靶藥助持續用藥

現階段晚期肝癌的針劑與口服藥物皆有健保給付，然而，針劑型免疫療法在健保初次使用與續用上，需符合一定審核標準，若病情未顯著改善，續用申請有可能不被核准，為減少病人後續持續治療的費用與換藥困難，治療規劃時應與醫師討論合適策略。相較之下，口服標靶藥物在健保申請條件上相對具彈性，臨床上亦常見很多符合條件的晚期肝癌病人，得以穩定使用多年。

因此，陳三奇醫師為肝癌晚期病人及家屬整理出幾點決策要素，病人該如何與醫師討論選擇適合自己的藥物：

（1）腫瘤控制效果；

（2）可負擔的回診與療程時間；

（3）能否接受針劑的侵入式治療方式；

（4）健保長期申請的可能性。

高風險族群須定期追蹤 晚期病人穩定治療仍可控

最後，陳三奇醫師提醒，前述的肝癌高風險族群務必耐心持續追蹤，如B型肝炎病人約每半年追蹤一次，千萬不要以為追蹤結果穩定而中斷，這可能錯失早期發現、早期治療的時機；此外，病毒感染的病人也需完成療程，特別是C型肝炎可以被治癒，永絕後患。節制飲酒、維持健康飲食避免脂肪肝，則是非病毒感染高風險族群的保肝之道。即便病人真的確診肝癌，現也有良好的治療方式，已有不同的藥物劑型與健保支持。建議病人可與醫師充分討論，根據個人健康狀況與生活需求，選擇合適的治療方案來降低生活干擾。陳三奇醫師鼓勵已確診肝癌的病人不要放棄治療，依然可穩定控制，擁有多彩的人生。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 掌握晚期肝癌治療決策，穩定控制兼顧生活的平衡點！

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