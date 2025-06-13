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自由開講》主權AI崛起：晶片產業的下一場戰爭

2025/06/13 19:00

◎ 陳琪

近年來，人工智慧技術突飛猛進，生成式 AI 的應用已深刻改變社會樣貌，從自動化工廠到智慧城市，各國紛紛將 AI 納入國家發展戰略。但在這波 AI 革命的背後，一場名為「主權 AI」的軍備競賽正悄然展開，而晶片設計大廠如輝達與超微正處於這場競賽的風口浪尖。《華爾街日報》的最新報導指出，當各國政府將 AI 基礎設施視為關鍵國安資產，巨量訂單湧向晶片業者的同時，也揭開了高科技產業政治化的新篇章。

以沙烏地阿拉伯與阿聯為例，該兩國不僅砸下重金與輝達、超微簽訂合作協議，還積極推動由本土主導的 AI 資料中心建設，擺明不再僅仰賴微軟、Google 等雲端巨擘的服務。這種國家主導、去依賴跨國平台的模式，標誌著「主權 AI」從概念走向實作。輝達執行長黃仁勳早已看出趨勢，直言 AI 如同電信網路，是未來國家的基礎設施。這句話的分量，不僅反映市場規模的可觀，更預示未來國與國之間將不只是比拼軍力或經濟實力，更將在 AI 能力上進行角力。

輝達執行長黃仁勳表示，AI如同電信網路，是未來國家的基礎設施。（資料照）輝達執行長黃仁勳表示，AI如同電信網路，是未來國家的基礎設施。（資料照）

對晶片企業而言，這是千載難逢的擴張良機。過去高度依賴雲端平台巨頭資本支出的輝達與超微，如今得以進一步分散收入來源，拓展至國家級客戶，不僅提升營收穩定性，也能強化企業在全球的戰略佈局。尤其是中東地區，正快速從石油經濟轉型為數位經濟，成為「主權 AI」實驗場。

Bernstein 分析師指出，沙國已試圖打造全球 AI 中樞，代表即使全球資本對科技股的支出有所猶豫，各國政府仍會是「願意砸錢」且「具備戰略眼光」的堅定後盾。

然而，當 AI 晶片從純技術商品轉變為地緣政治籌碼，風險也接踵而至。美國政府日前對中國祭出高階 AI 晶片出口禁令，直接衝擊輝達對中業務，甚至迫使其提列 55 億美元的庫存減損。未來不排除更多類似的貿易限制、出口條款將出現，晶片企業將被迫像國防承包商一樣，在國際間接受多重審查與政治干預。「AI 擴散條款」雖暫時被撤銷，股價因此大漲，但並不表示風險解除。相反地，AI 晶片出口將更緊密與外交政策綁定，企業必須調整全球供應鏈策略，以應對國際形勢快速變化。

「主權AI」不僅是一場科技產業的擴張戰，更是一場國際政治與經濟秩序再洗牌的預演。圖為台灣建構台版對話引擎TAIDE。（圖取自TAIDE官網）「主權AI」不僅是一場科技產業的擴張戰，更是一場國際政治與經濟秩序再洗牌的預演。圖為台灣建構台版對話引擎TAIDE。（圖取自TAIDE官網）

對台灣而言，這場「主權 AI」浪潮亦非事不關己。身為全球半導體重鎮，台灣晶圓代工與封裝測試產業鏈完備，如何在維持與美方技術合作的同時，避免過度捲入地緣政治衝突，是政府與產業界必須正視的難題。尤其輝達、超微的設計仍大量仰賴台積電生產，若未來全球 AI 基礎建設出現區域化、碎片化趨勢，台灣必須在產業政策與外交戰略間取得平衡，才能持續站穩 AI 戰略核心。

「主權 AI」不僅是一場科技產業的擴張戰，更是一場國際政治與經濟秩序再洗牌的預演。晶片業者將從產品供應者，轉變為地緣戰略的參與者，而這場戰爭，才剛剛開始。未來的關鍵，不僅是誰擁有最快的 GPU，更是誰能在風險與機會並存的棋盤上，走出最穩健的一步

（作者為台北市民）

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