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自由開講》批人吃飽太閒vs.中捷「七線齊發」談盧的話術

2025/06/12 08:30

◎ 洪昱睿

台中市長盧秀燕最近的一舉一動，簡直就是在上演「大暴走」劇！先是嗆中央的轉型正義工程是「吃飽太閒」、「愈講愈刁工」以外，又在「台中巨蛋」才開始動工沒多久時，就已經發願要再另外蓋一個「超巨蛋」。近日她又提出台中捷運的路網建設要「七線齊發」，她的所作所為、一言一行，實在令筆者感到匪夷所思。

台中市長盧秀燕。（資料照）台中市長盧秀燕。（資料照）

依照筆者來看；她可能是做了兩屆市長，任期只剩一年多了，卻完全提不出什麼具體政績，也沒有確切地改善市民的生活，因此乾脆戲劇性地演出，推一些畫「空中樓閣」般的所謂「政策規劃」來唬弄市民。

盧市長，「七線齊發」是嗎？您確定做得到嗎？如果可以；那讓台中所有市民朋友們一次承受「交通黑暗期」的痛苦，也許並非壞事

但是，參考其他國內外城市經驗，如果真的這樣搞，幾乎可以保證民怨排山倒海而來！您要怎麼規劃交通替代路線等等？要搞到整個台中市到時候隨時隨地都在塞車嗎？

據説您的「超完美劇本」是「超巨蛋」、「七線齊發」要由「盧市長」來剪綵開工；其後由「盧總統」來「剪綵開始使用」及「剪綵通車」，是嗎？

不好意思，筆者身為台中市民，我認為您這就叫做「乞食下大願」，請先將思維周全了之後再來說吧！

（作者為語文工作者）

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