自由開講》定期考核桌協運作 讓選訓制度透明化

◎ 劉俊麟

體育界近期因中華民國桌球協會處理葉伊恬選手權益不當，導致莊智淵教練起身抗議，讓即將於9月9日上路的運動部面臨挑戰。

儘管日前教育部次長、體育署長與桌協共同發表三點聲明，看似達成「大和解」，包含桌協秘書長葉國欽為思慮不周公開致歉，並承諾未來以選手為核心溝通，同時爭取在台舉辦國際賽事，體育署也未停止桌協補助。

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針對葉伊恬遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，教育部政次張廖萬堅（中）與體育署長鄭世忠（左）、桌球協會理事長趙重光（右）6月3日共同對外說明，並發布「體育署與桌協的共同聲明」，達成三點共識。（資料照）

然而，這場表面上的和解並未解決根本問題，例如葉秘書長為何未親自出面道歉，以及這份聲明未來監督效力何在，都引發外界對此共同聲明的疑慮，更突顯長期以來體育協會缺乏外部監督的問題。這讓民眾質疑政府整頓體育界的決心，也預示著未來類似爭議恐將層出不窮。

為此，我建議未來運動部應定期考核桌協運作，並推動選訓制度全面透明化（如國手選拔籤表直播），同時鼓勵桌協管理階層世代交替，以更開放的心態面對複雜的台灣桌球環境，才能真正保障選手權益，避免重蹈覆轍。

（作者為大學教授）

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