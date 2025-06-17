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自由開講》社會主義的腐敗：談中國銀行高額儲戶子女享有名企實習權

2025/06/17 19:00

◎ 郭索

近日中國興業銀行爆出私人銀行推出「高額儲戶換實習」計畫，引發廣大輿論關注與強烈質疑。根據公開資訊，只要非私行客戶新增存入一千萬元人民幣，或原有私行客戶新增五百萬元以上資金，即可為其子女爭取摩根大通、中金資本、谷歌、微軟等國際知名企業的實習機會，且實習期間資金不得轉移。如此明碼標價的「實習對價」，不僅是對金融制度本質的扭曲，更暴露出中共政權所謂「社會主義公平正義」的徹底崩壞。

中國興業銀行被踢爆，其私人銀行業務部門推出一項「高額儲戶換實習」計畫。（彭博檔案照）中國興業銀行被踢爆，其私人銀行業務部門推出一項「高額儲戶換實習」計畫。（彭博檔案照）

在中國共產黨長年宣稱的社會主義制度下，資源應由國家統籌分配，機會應由能力決定。然而當今中國社會所展現的，卻是一種假社會主義、真權貴資本主義的變異體制。銀行明目張膽以實習機會為誘餌，換取高額資金鎖定，實際上是將本應開放競爭的人力資源市場，轉化為權貴階級的特權跑道。這不僅是銀行的商業行為問題，更是整個政治體制默許、甚至助長權錢交易的結果。

興業銀行此一計畫雖在爆出後火速下架，但早已不是孤例。多家國有及股份制銀行均有類似安排，部分更以「企業參訪」、「海外交流」等名目包裝，實則為富人子女打造人脈與履歷的捷徑。這些名企實習多半與真正職場歷練無涉，淪為權貴階級彼此間的利益交換與代際傳承工具。值得注意的是，這些實習名額本身可能牽涉跨國合作、產學合作資源，若遭少數人壟斷，不僅傷害青年公平競爭的希望，也危及中國人才體系的基礎結構。

此外，所謂「實習期內資金不得轉移」的附加條件，更凸顯金融手段如何成為社會資源控制的槓桿。表面上是雙方合意簽訂的商業契約，實則為制度性排除的精緻化表現。這種權錢結合的制度安排，讓資本在中共政權主導的體系下，不但可以買通市場，還能買通未來。所謂「自願存款、自由取款」在這樣的規則下已形同虛設，銀行實際上是將高端金融服務與特權機會進行捆綁銷售。

當中共宣稱的「共同富裕」只剩口號，各種社會資源愈加依附權勢與財富時，更凸顯出中國社會背後的結構性不義。（示意圖，路透檔案照）當中共宣稱的「共同富裕」只剩口號，各種社會資源愈加依附權勢與財富時，更凸顯出中國社會背後的結構性不義。（示意圖，路透檔案照）

最令人警醒的是，這並非單一事件，而是整個體制腐敗的冰山一角。從教育資源到醫療就診，從住房分配到職場升遷，當中共宣稱的「共同富裕」只剩口號，當各種社會資源愈加依附權勢與財富之時，一個自我標榜為「無產階級專政」的國家，其實早已淪為利益階層操控與特權繼承的腐敗窪地。興業銀行事件不過是揭開那張虛偽面紗的其中一角，而背後的整個結構性不義，才是真正應當被世人揭露與譴責的焦點。

唯有真正落實制度公開、資源公平、機會均等的法治機制，杜絕銀行以權謀私、官商勾結的空間，才能讓社會重新找回對未來的信心與正義的信念。在此之前，所謂社會主義，只會繼續被權貴當作包裝腐敗與剝削的假面。

（作者為自由業）

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