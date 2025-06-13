自由開講》從川普反覆外交看台灣的安全路線

◎ 李立聖

美國總統川普近日再次展現其變臉式外交風格。短短數日內，先與俄羅斯總統普廷通話，談及烏俄戰爭、伊朗核問題與印巴衝突；隨後又與中國國家主席習近平熱線通話，稱是「非常良好的對話」，雙方甚至互邀訪問。但在通話前幾天，川普才剛批評習近平「非常難搞」。這種反差極大的態度轉變，凸顯川普一貫的交易式、情緒化與不可預測外交風格。

美國總統川普（右）6月5日與中國國家主席習近平熱線通話，雙方還互邀訪問。（法新社合成圖）

同一週內，川普也與特斯拉執行長馬斯克公開決裂，從昔日盟友變為對立，批評對方「不忠誠」，還揚言取消特斯拉與SpaceX的政府合約，導致股價重挫。這些劇烈變化顯示，川普的決策更倚賴個人利益與情緒，而非穩定的制度與價值。

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對台灣而言，這樣的美國領導人風格不容小覷。雖然當前台美關係在軍售與國會支持上仍穩定，但川普的回歸無疑為「戰略穩定性」投下變數。他曾多次質疑對盟友提供防衛是否值得，甚至暗示若對方未支付足夠費用，美軍未必介入。台灣若過度依賴美國承諾，將陷入被動。

行政院聘前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，顯示台日實質軍事合作將進一步深化，具極高象徵意義與戰略意涵。（美聯社檔案照）

未來四年，台灣必須強化自我防衛與多元合作。國防層面應提升預算、加強防空與反登陸能力，並擴大後備與民防動員。同時，應深化與日本的安全合作，開展準官方對話、情報共享及非正式演訓，因應川普式不確定性下的亞太安全變局。此外，川普在貿易與關稅政策上也高度善變，未來不排除對台灣半導體、科技產品施壓。台灣應加速經濟多元化，強化與歐洲、印度與東南亞的實質合作，降低對美中市場的依賴。

總結而言，盟友的支持從非理所當然。台灣的安全與未來，不能建築在他人情緒起伏之上，而必須靠自身實力與多邊策略來穩固。唯有如此，才能在川普式的外交風暴中，守住國家的穩定與尊嚴。

（作者為政治工作者）

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