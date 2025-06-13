自由開講》參加中共文化峰會，小心掉入統戰圈套

◎ 林宇馨

中共日前在北京舉辦第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」，大張旗鼓地邀請台灣媒體與文化界人士參與，表面上宣稱是促進「兩岸文化交流」，實際卻是以文化之名，行統戰之實。國台辦主任宋濤在開幕式上的發言，強調「反對台獨分裂與外來干涉」，更要求台灣文化人「推進祖國統一進程」。這種赤裸裸的政治訓話，已背離文化交流的本質，將台灣的參與者當作中共政治宣傳的工具，企圖營造「兩岸同屬一家」的假象，實則是對台主權的打壓與矮化。

國台辦主任宋濤。（中央社檔案照）

對此，台灣文化部公開表達立場，指出該峰會是假文化、真統戰，中共利用台灣媒體與文化人當作其發聲筒，散播統一言論，達成其對台政治滲透的目的。文化部強調，真正的文化發展來自人民、來自民間，是自由社會底蘊的展現，唯有威權體制，才會從上而下地操控文化、規訓思想。台灣走過戒嚴時代，曾經歷過政府用文化高峰會推銷政策、以《出版法》壓制言論、進行電影與音樂審查的黑暗歲月，今日台灣社會早已擁有充分創作與言論自由，豈容中共以文化交流之名行箝制思想之實？

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此次文化峰會從開場致詞到活動安排，都是中共統戰敘事的延伸。中共強調「同文同種」、「兩岸一家親」，將文化作為政治統一的手段，更動員媒體與藝文工作者加入其「民族復興」的敘事。這種作法扭曲文化交流的初衷，同時壓制台灣人對主權與民主的認同。中共利用「假交流」邀請台灣人參加，卻在會中發表傷害台灣主權與人民感情的言論，是對台灣文化的羞辱與踐踏。

中共將文化作為政治統一的手段，更動員媒體與藝文工作者加入其「民族復興」的敘事。圖為作詞人方文山接受中媒訪問。（圖擷取自中國官媒《中新社》）

面對這種假借文化名義的統戰行動，台灣社會應提高警覺，媒體與文化界人士應該深思：在台灣享有最自由的創作環境與媒體空間，是否願意淪為極權體制的工具？中共的「文化峰會」，本質是統戰政治活動的延伸，是控制話語權的舞台。台灣文化人若無警覺，終將成為中共洗腦與滲透的幫凶。

我們應珍惜得來不易的自由創作空間，更應堅守台灣的民主價值與主權立場。不參與政治化的文化活動，是對自己作品的尊重，也是對民主社會最基本的責任。唯有如此，才能避免台灣的文化在極權陰影下銷聲匿跡。

（作者為學生）

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