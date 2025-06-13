晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》參加中共文化峰會，小心掉入統戰圈套

2025/06/13 15:00

◎ 林宇馨

中共日前在北京舉辦第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」，大張旗鼓地邀請台灣媒體與文化界人士參與，表面上宣稱是促進「兩岸文化交流」，實際卻是以文化之名，行統戰之實。國台辦主任宋濤在開幕式上的發言，強調「反對台獨分裂與外來干涉」，更要求台灣文化人「推進祖國統一進程」。這種赤裸裸的政治訓話，已背離文化交流的本質，將台灣的參與者當作中共政治宣傳的工具，企圖營造「兩岸同屬一家」的假象，實則是對台主權的打壓與矮化。

國台辦主任宋濤。（中央社檔案照）國台辦主任宋濤。（中央社檔案照）

對此，台灣文化部公開表達立場，指出該峰會是假文化、真統戰，中共利用台灣媒體與文化人當作其發聲筒，散播統一言論，達成其對台政治滲透的目的。文化部強調，真正的文化發展來自人民、來自民間，是自由社會底蘊的展現，唯有威權體制，才會從上而下地操控文化、規訓思想。台灣走過戒嚴時代，曾經歷過政府用文化高峰會推銷政策、以《出版法》壓制言論、進行電影與音樂審查的黑暗歲月，今日台灣社會早已擁有充分創作與言論自由，豈容中共以文化交流之名行箝制思想之實？

此次文化峰會從開場致詞到活動安排，都是中共統戰敘事的延伸。中共強調「同文同種」、「兩岸一家親」，將文化作為政治統一的手段，更動員媒體與藝文工作者加入其「民族復興」的敘事。這種作法扭曲文化交流的初衷，同時壓制台灣人對主權與民主的認同。中共利用「假交流」邀請台灣人參加，卻在會中發表傷害台灣主權與人民感情的言論，是對台灣文化的羞辱與踐踏。

中共將文化作為政治統一的手段，更動員媒體與藝文工作者加入其「民族復興」的敘事。圖為作詞人方文山接受中媒訪問。（圖擷取自中國官媒《中新社》）中共將文化作為政治統一的手段，更動員媒體與藝文工作者加入其「民族復興」的敘事。圖為作詞人方文山接受中媒訪問。（圖擷取自中國官媒《中新社》）

面對這種假借文化名義的統戰行動，台灣社會應提高警覺，媒體與文化界人士應該深思：在台灣享有最自由的創作環境與媒體空間，是否願意淪為極權體制的工具？中共的「文化峰會」，本質是統戰政治活動的延伸，是控制話語權的舞台。台灣文化人若無警覺，終將成為中共洗腦與滲透的幫凶。

我們應珍惜得來不易的自由創作空間，更應堅守台灣的民主價值與主權立場。不參與政治化的文化活動，是對自己作品的尊重，也是對民主社會最基本的責任。唯有如此，才能避免台灣的文化在極權陰影下銷聲匿跡。

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書