自由開講》小紅書本質上是一種文化鴉片

◎ 愚工

曾號稱「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維為日前受邀到武漢大學演講，被學生問到有關台灣的問題時，他宣稱台灣體制落後，台獨勢力不成氣候，台灣沒有下次大選了！台灣年輕人熱衷「小紅書」，這將有助中國未來治理台灣。張維為的論述給人「解放台灣在即，大軍未動，小紅書先行」的聯想。

上海復旦大學教授張維為。（圖取自微信）

的確，「小紅書」就如文化鴉片，設若全國人民沉耽於「小紅書」，時時吸食其傳遞的文化，日積月累人民必將成為「中國殖人」，宛若吞食中國的「三屍腦神丹」，屆時台灣真將「首戰即終戰」。

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國安單位及國人都應及早防範。說明如下：

1.「小紅書」之名源於文革年代，人人一本口袋型紅皮毛語錄。足見起心動念的發想就充滿邪氣。

2.《BBC》5月30日「中國學者稱『小紅書治理台灣』引熱議，台灣年輕人會被統戰嗎？」的文章指出，台灣有近300萬「活躍使用者」，受採訪的年輕用戶，表示「小紅書」不聊政治，但有豐富實用的生活資訊，也帶領她們認識中國的文化和結交朋友，漸漸對當地產生好奇和好感。

中國社群平台「小紅書」。（路透）

3.學者分析，「小紅書」內容未必直接影響台灣使用者的政治認同，但中國官方審查及議題設定的框架，仍為使用者帶來「緩慢且長期的認知影響」，例如，遇有類似日本排放核廢水議題，就強調生態遭到破壞，符合中共官方的立場。當局需警覺其國安及資安風險。

「小紅書」就像拉偏架的調解人，假裝獨立中性理性，追求和平，只「講好中國故事，展現可信、可愛、可敬的中國形象，提高國家影響力」，中國猶如「樂善好施，幫你解決短期困難，又不求回報的毒梟」，與其交往，稍一不慎，就會掉入其陷阱，被賣掉還跟其「憨憨轉」（台語）幫其數鈔票。國人及國安單位都須籌謀反制。

（作者業商）

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